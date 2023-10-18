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機捷7站停駛 乘客走軌道心驚驚

聯合報／ 記者鄭國樑朱冠諭／桃園報導
機捷A5泰山站訊號異常引發火警訊號，A1至A7站一度停駛。圖／本報資料照片
機捷A5泰山站訊號異常引發火警訊號，A1至A7站一度停駛。圖／本報資料照片

捷運桃園機場線前晚因訊號異常雙向停駛，A1台北車站至A7體育大學站一度暫停營運，造成機捷通車以來，第一次讓乘客下車走軌道，有乘客上網抱怨，走軌道時擔心斷電是否斷乾淨。桃捷公司表示，確認完成斷電才讓旅客下車，本次事件影響約1000人，有120人下軌疏散，後續會調查故障原因。

桃捷表示，前晚8時43分，A1站至A11坑口站第三軌電力異常跳脫，同時A5泰山站牽引動力變電站的高速真空斷路器真空消弧室故障，斷路器開關出現較大的電弧，引發機房內自動滅火氣體釋放滅火藥劑FM200，造成A1至A7站暫停營運；設備故障及搶修時，陸續向交通部運安會回報。

桃捷公司營運處長謝志成說，當時搶修人員在A5站機房外待命，等候機房內自動滅火氣體消散後（約需55分鐘），再進入機房檢視設備；確認無虞後，即依現有SOP於晚上9時49分重新供電、逐步恢復營運，昨晨已更換高速真空斷路器新品。

市議員李宗豪指出，有乘客在網路抱怨，擔心軌道會因斷電不淨而觸電，到了A6站，站務人員只統計人數和性別，連乘客電話等基本資料都沒留，之後若有爭議，桃捷公司要如何處置？呼籲桃捷應該檢討。

桃捷表示，先確認完成斷電才讓乘客下車，如有必要，會由消防隊員以擔架或其他安全的方式，護送行動不便的旅客到下一站。至於異常訊號啟動滅火功能，還要再分析釐清設備為何故障。

桃捷 桃園機場 機捷

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