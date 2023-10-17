重陽將至蔡總統今探訪百歲人瑞 「千中選一」關鍵曝光

重陽節將至，總統蔡英文今探視百歲人瑞彭李足妹，並致贈金鎖片祝賀。衛福部社家署署長簡慧娟說，彭李足妹一家共10多名孫子、13位曾孫，均請假共襄盛舉。因第一次見到總統，彭李足妹相當開心、健談。

台灣人瑞眾多，社家署統計，截至今年9月，百歲以上人瑞共5011人，每年總統只會探訪一位人瑞，要如何「千中選一」？簡慧娟表示，社家署取得人瑞統計資料後，會依照區域、性別等基本資料畫分，並詢問長輩本人及家屬意願，將資料提交至總統府，總統府再視總統當天行程安排決定探訪對象；總統有時也會探訪超過1位人瑞，但歷年觀察，至多2位。

簡慧娟表示，彭李足妹日據時代出生於桃園龍潭，是客家人，接受日本教育直到高中，在當時的時代背景相當不易。彭李足妹畢業後，18歲起擔任教師，經親友介紹認識丈夫並結婚，育有2男3女，後為育兒辭去工作，又因丈夫工作遷居新竹市。彭李足妹的先生也是人瑞，但已經過世，她目前在新竹市、新北市兩地生活，平常以客語、日語及國語為主要語言，但耳朵稍微重聽。

簡慧娟也說，彭李足妹一家人關係和睦，她說自己是第一次見到蔡英文，非常開心，當場很健談，以客語夾雜台語和總統對話。另外，因兒女眾多，現場共有超過20位孫子、曾孫輩親戚，就讀國、高中的孩子還因此請假一天。

今年人瑞人數與去年5076人相比略有下降，是近15年來首次下滑。社家署副署長周道君表示，百歲人瑞數字是依照內政部戶籍資料籍統計，因並無登記死因等項目，實際減少原因無法從該資料得知。

為迎接超高齡社會挑戰，簡慧娟表示，截至今年6月，全國已設置4,828處社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及多元有趣的健康促進活動，其中更有3,060處據點配合長照2.0政策，提供預防及延緩失能照顧服務，設置為C級巷弄長照站。

她呼籲全國長輩動起來，走入鄰近的社區據點參與活動、認識新朋友，擁抱快樂的銀髮生活；同時提醒國人，時時關心身邊的老人，尤其是家人與年輕朋友更應該多陪伴長輩，傾聽長者的生命故事、傳承他們的人生價值與精神。 總統蔡英文今探視百歲人瑞彭李足妹，一家人包括孫子、曾孫輩都到場共襄盛舉。圖／衛福部社家署提供

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