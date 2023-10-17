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秋老虎還沒報到 周五大台北降5度、中南部日夜溫差8度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明後天各地多雲到晴，周五下半天起，北部雨區擴大，天氣轉涼，大台北、東北部白天高溫下降約5度。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
明後天各地多雲到晴，周五下半天起，北部雨區擴大，天氣轉涼，大台北、東北部白天高溫下降約5度。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

中央氣象署指出，明、後天各地多雲到晴為主，氣溫雖回升，但並未到俗稱「秋老虎」程度。周五下半天起，東北季風增強，北部雨區擴大，天氣轉涼，大台北、東北部白天高溫下降約5度；中南部溫度變化不大，反倒要留意早晚溫差近8、9度。

中央氣象署預報員林定宜指出，今天上午8時，台灣西南方海域生成熱帶低壓TD18，預估明日有機會生成為今年第16號颱風「三巴」。

他說，今天下午2時，熱帶低壓TD18距離台灣鵝鑾鼻西南西方約1300公里，預估朝西北方向，往位在海南島西側、越南之間的東京灣（又稱北部灣）移動，可能影響越南北部、海南島等地，對台灣天氣不會有直接影響。

未來一周天氣型態，林定宜表示，今晚至明晨，澎湖、金門、蘭嶼、恆春半島，留意易有強陣風。明、後天，東北季風稍減，逐漸轉東風環境，各地天氣穩定，水氣少，多雲到晴為主，僅迎風面的東半部零星短暫雨，午後其他山區零星短暫陣雨。

周五天氣轉變，東北季風增強，下半天起，北部、東北部轉局部短暫陣雨、花東在內其他地區零星短暫雨；午後南部地區、中部山區局部短暫陣雨。

周六至周日，迎風面的桃園以北、東半部、北部山區局部短暫雨；其他地區多雲到晴；午後南部地區、中部山區局部短暫陣雨。

下周一至下周二，東北季風減弱，水氣稍減，雨區縮減至基隆北海岸、東半部局部短暫雨；其他地區多雲到晴；午後南部地區、中部山區局部短暫陣雨。

溫度方面，林定宜說，明、後天各地回溫，氣溫雖回升，但並未到俗稱「秋老虎」程度，大台北約23至28度，北部地區包括桃竹苗在內約27至30度，新竹以南約30至31度；各地低溫約21至23度。

周五起溫度下降，周六更涼，大台北從高溫28度降至23度，下降5度；中南部變大相對不大，中部高溫從31度降至28度，南部高溫從30度降至29度。各地低溫維持21至24度。

東北季風 高溫 秋老虎 低溫 氣象署

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