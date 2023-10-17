台版如蝶翩翩 視障奶奶攜3歲孫女一圓芭蕾夢

韓劇「如蝶翩翩」講述從沒嘗試過想做的事的70歲老爺爺一圓芭蕾夢，台灣也有類似故事，今年68歲的全盲奶奶學會前行、旋轉，穿上夢想美麗舞衣，和3歲小孫女登台，翩翩起舞。

穿上粉色芭蕾舞衣，踮起腳尖、旋轉，68歲的林燕湄在舞台上優雅輕歌曼舞。芭蕾舞是林燕湄從小的夢，「看著妹妹學舞，每次都覺得好美、好羨慕」，時間好似隨著回憶，重返多年前，和媽媽一起到芭蕾舞教室接小6歲的妹妹下課，小小的林燕湄透過窗戶，看著美麗舞裙，如蝶翩翩。

夢想與現實，芭蕾舞就像泡沫美夢，林燕湄沒有走上學舞的路，夢想卻一直留在心中，誰都沒想到，36歲那年，她確診視網膜色素病變，歷經與剩餘視力賽跑的30多個年頭，盼了好久的寶貝孫女出生時，她已經全盲，連光影都看不見，但樂觀的她沒有把自己關在家中。

因緣際會下，多年前的芭蕾夢再次來到林燕湄面前，愛盲基金會開了一堂專為視障者打造的芭蕾舞課程，在家人的鼓勵下，林燕湄展開追夢之旅，「我很希望可以跟孫女一起跳芭蕾」。在今年7、8月，人類史上最熱的夏天，她拿起白手杖、走出家門，跟著老師接受定向行動訓練。

在黑暗中學會前進、旋轉，白天上課、晚上回家拚命自主練習。教導林燕湄芭蕾舞的COCO老師分享，對視障者而言，因為看不到示範動作，只能為每個動作命名，比如「抱大西瓜」、「稻草人」等，林燕湄非常認真，全程錄音把課程帶回家練習，甚至自創數腳步，確保轉圈後能面向觀眾。

林燕湄說，因為她是中途視障者，看過芭蕾舞，知道姿勢應該如何呈現，「我年輕過、也愛漂亮過，我知道哪些姿勢優美」，老師、家人成了她的鏡子，隨時告訴她姿勢好壞。不只失明是考驗，需要靠想像、幾點鐘方位練舞，年紀也是，肌力不如年輕人，連體能都要重新訓練。

「我的個性就是既然做就要做好。」林燕湄表示，從未因練習辛苦而想放棄，但卻曾擔心把夢想壓在3歲小孫女身上是否正確，和大人一起跳舞，沒有其他小朋友一同邊學邊玩，難免無聊，幸好一切苦盡甘來，牽起孫女的手，共舞芭蕾，台下掌聲雷動、謝幕，林燕湄心中滿是感動。

林燕湄說，從來沒想過有一天會全家總動員圓夢，甚至是在失去視力後完成夢想。這趟圓夢之旅，不只是和小孫女攜手，更由兒子親自拍攝製成紀錄片，祖孫3代同心，全家向心力更強、家人之間變得更緊密，「等小孫女以後長大，哪天奶奶不在了，我們還有曾經一起跳舞的影像回憶。」

愛盲基金會董事長黃克綸表示，全台近5.5萬名視障者，其中65歲以上的高齡視障者超過半數、高達3萬多人，自2004年開始推廣白手杖愛盲行動，每年發送1500支白手杖、提供3000小時定向行動和生活自理課程等，希望幫助視障者走出黑暗困境、獨立行動。