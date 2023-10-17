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新冠疫情連兩周增溫 境外移入首現「這款突變超多變異株」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
新冠疫情持續緩慢上升，上周在境外移入檢出首例BA.2.86。示意圖。聯合報系資料照
新冠疫情持續緩慢上升，上周在境外移入檢出首例BA.2.86。示意圖。聯合報系資料照

新冠疫情持續緩慢上升，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周平均每日新增43例新冠本土個案（併發症），比前一周略微增加。疾管署發言人曾淑慧指出，新冠預計在12月下旬達到高峰，屆時每天預計2.2萬至2.4萬人感染新冠。

另外，上周在境外移入檢出首例BA.2.86。曾淑慧說，該個案為本國籍25歲女性，居住新北，9月28日自土耳其入境，本土病例尚無檢出BA.2.86變異株。

疾管署統計近7日（10月10日至10月16日）每日平均新增43例新冠本土確定病例（併發症），較前7日（10月3日至10月9日）之每日平均新增39例上升。近7日（10月10日至10月16日）平均每日新增6例死亡，較前7日（10月3日至10月9日）之每日死亡平均數3例上升。

郭宏偉說，新增檢出56例Omicron變異株確定病例，其中41例本土個案均為XBB（重點變異株30例EG.5、3例XBB.1.16、3例XBB.1.9.1、1例XBB.1.5）；另15例境外移入個案分別為14例XBB（重點變異株6例EG.5、2例XBB.1.16、2例XBB.1.9.1、1例XBB.2.3）及1例BA.2.86，為國內首次檢出。

針對「BA.2.86」，曾淑慧說，該變異株為Omicron BA.2子代變異株，該變異株於棘蛋白（spike protein）基因中相較於BA.2有34個突變，與XBB.1.5相較有超過35個突變，相較於武漢原始株有58個突變。雖然有多個突變但是因為快篩是針對N蛋白檢測，變異點位於S蛋白，因此不影響有效性。惟其多突變特性，WHO列為監測中變異株VUM。

曾淑慧說，BA.2.86在今年7月24日首次於丹麥發現，已有30國包含英國、美國、瑞典、丹麥、法國、西班牙及加拿大等。依照目前狀況BA.2.86疾病嚴重度跟XBB沒有差別；傳播力低於XBB.1.5以及EG.5；XBB.1.5疫苗以及抗病毒藥物該變異株對仍有效。

新冠本土病例趨勢圖。圖／疾管署提供
新冠本土病例趨勢圖。圖／疾管署提供

BA.2 疫情 新冠疫苗 快篩

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