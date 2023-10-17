舊衣變能源！隆順綠能「轉廢為能」每月產值5000噸SRF

快時尚品牌夯，卻也造成愈來愈多衣服被丟棄，造成環境負擔，隆順綠能科技公司指出，為達到最大資源化，會回收成衣廠邊角料及舊衣，製成固體再生燃料（SRF），再提供給鍋爐業者達到減煤減碳、循環經濟目標，每月最大產量可減少5000噸廢棄物。

為推廣永續消費與生產模式，環境部今舉辦「2030超越圈圈-循環經濟新創展」開幕記者會，邀請非營裡組織、企業分享循環經濟成果，擔任資源循環推廣大使的人氣作家兼主持人謝哲青也分享循環經驗。

謝哲青致詞時表示，過去他以旅行者及寫作者的角度來看待這個世界，在剛果首都金沙薩看到堆積如山的螢幕；在孟加拉，看到地球上最大的拆船工廠，然後所有的廢棄物把城市繞了半圈；上周去威尼斯，當地今年歷經2次非常特別的氣候衝擊，一個是歷史上最低的水位，一個是面臨有史以來最高的水位，都在同一年發生。

謝哲青說，這顯示人類的發明再也抵擋不住氣候變遷，而透過消費者選擇，挑選循環設計的商品或服務，減少地球資源耗竭，也能帶動生產者綠色設計，讓資源不斷再利用。

環境部次長沈志修表示，在廢棄物循環方面，產業1年就有2100萬公噸廢棄物，家庭廢棄物1年就有1100萬公噸，家庭廢棄物有60%被回收，包含玻璃、紙類、塑膠、金屬等，回收後添加及使用在製程中；產業的廢棄物約85%是被循環再使用，一年有700多億元的回收再利用產值。

隆順綠能行銷業務長陳俊豪博士表示，早期約有2成舊衣無法再成為二手衣物販售，只能丟進焚化爐燃燒，近年因快時尚緣故，進入焚化爐當廢棄物燃燒的舊衣增至5成。為讓資源極大化，隆順綠能讓成衣廠回收舊衣、衣料邊角及塑料等製成SRF，再提供給原先靠燒煤產生電力、但因應減碳減煤政策尋找替代燃料的鍋爐業者。

陳俊豪指出，一開始政府與鍋爐業者都在觀望，但發現SRF可以1比1替代煤炭作為能源供應後，就開始蓬勃發展起來，也因此要製造SRF企業需要申請執照，政府也加嚴申請條件，如廠商要有一定設備才能符合申請條件，預防不屑業者；產能部分，陳俊豪說，有多少舊衣就回收多少，一個月最大產量可達4500至5000噸的SRF，也就是說，每月最多可減少5000噸的廢棄物。