每6孕婦就有1人貧血 4大飲食技巧保孕婦胎兒健康

台灣每6名孕婦就有1人有貧血問題，恐增孕婦及胎兒在產前產後疾病發生風險。台灣婦產科醫學會醫師詹德富表示，孕婦貧血原因屬缺鐵性貧血最常見，可能因年輕時月經量大，或為維持身材節食而營養不均造成貧血。除平時多補充鐵質及營養素外，也應定期進行產檢，避免因貧血影響孕婦及胎兒健康。

國健署2017年至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，19歲至44歲女性貧血盛行率為19.7%；2021年孕婦產檢資料統計，以第二孕期血紅素小於10.5g/dL達貧血標準來看，檢驗確定異常者占17.4%，相當於每6名孕婦就有1人有貧血情形。

據國外研究指出，若孕婦產前貧血，將增加產前、生產及產後妊娠併發症等健康風險，孕婦及胎兒都可能受到影響。其中貧血孕婦發生死亡風險，較為罹患產前貧血的孕婦多出約18倍、發生子宮切除風險多7.7倍、生產時需輸血多3.2倍、產前產後發生血栓風險為3倍及2.6倍，產後出血則為2倍，可見貧血對孕婦影響甚巨。

詹德富表示，貧血症狀常見疲勞、心悸、臉色蒼白、缺乏活力等。孕婦貧血原因與青少女貧血原因相同，屬缺鐵性貧血。一般孕婦貧血原因多為年輕時月經量就多，或因希望減肥節食而導致營養不均，出現貧血情形。建議可多攝取鐵、葉酸、維生素B12等營養素，預防貧血發生。

國健署提供「攝取富含鐵質食物」、「葉酸補充不可少」、「補充足量維生素B12」、「蛋白質攝取量須增加」等4大預防貧血飲食技巧，呼籲懷孕婦女可善用孕產衛教資源，並應定期接受產前檢查。

詹德富指出，除常見的缺鐵性貧血外，亦有地中海型貧血及因免疫或腎臟疾病所導致的貧血。地中海型貧血在台盛行率約為3%至5％，若帶隱性基因多為輕度貧血，病情嚴重者較少因常規產前檢查抽血時即會檢驗，如孕婦有地中海型貧血問題，則會針對配偶進行檢測，避免造成出生的胎兒罹患嚴重地中海型貧血。

詹德富說，相較於缺鐵性及地中海型貧血，腎臟及免疫系統相關疾病造成的貧血，患者多半在尚未懷孕前即會發現並進行治療，在妊娠過程中發現者僅佔少數。

詹德富表示，若發現孕婦出現缺鐵性貧血，無論是開立鐵劑或從飲食攝取，最重要的就是須補足體內所需鐵含量。懷孕婦女缺鐵之所以不容小覷，主因胚胎在發育的過程中也須造血，而胎兒造血也須使用鐵，使婦女身體需要的鐵較未懷孕婦女來得多。

對於目前國健署提供妊娠24至28周婦女貧血檢驗服務，詹德富表示，常規建議懷孕婦女進行測量，目前執行率以定期產檢來看為100%。

現階段國健署提供14次公費產檢中，包含2次貧血檢驗（建議檢驗周數為第12周與第24至28周間）、3次一般超音波、妊娠第24至28周妊娠糖尿病篩檢、第35至37周產前乙型鏈球菌篩檢，以及2次產前一對一衛教指導。若孕婦與配偶有孕期照護問題，可至國健署「媽咪好孕館」或「孕產婦關懷網站」查詢，亦可撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870諮詢。

預防貧血飲食4大技巧：

1.攝取富含鐵質食物

孕期鐵質攝取不足，可能對胎兒的腦部造成不良影響。建議孕媽咪每日鐵質攝取量需達15毫克（mg），第三孕期之孕婦及哺乳中的媽咪更要增加每日鐵質攝取量至45毫克（mg）。日常飲食中，可經由富含鐵質的內臟類如豬肝、鴨血、紅肉類、海產類如文蛤、章魚及豆類與其製品如黑豆、小方豆干來補充。另外，在用餐中或餐後2小時內，食用富含維生素C的新鮮當季水果如芭樂、柑橘、文旦、小番茄等，促進鐵質吸收。

2.葉酸補充不可少

如葉酸嚴重缺乏，可能影響胎兒神經管發育，造成唇顎裂或脊柱裂。懷孕計畫的婦女，建議孕前葉酸每日攝取量需達400微克（μg），懷孕期間，增加每日攝取量達600微克（μg）。日常飲食中，每日至少需攝取1至2碗深綠色蔬菜如菠菜、紅莧菜、紅鳳菜等，並可搭配全榖雜糧如紅豆、綠豆、鷹嘴豆、燕麥、紅藜等一起入菜。另外，堅果類食物如葵瓜子、黑芝麻，以及蛋白質類食物中的海鮮類如鯖魚、牡蠣、雞肝、黃豆、黑豆等，亦富含葉酸。

3.補充足量維生素B12

維生素B12缺乏，可能導致胎兒的神經管缺陷。懷孕時，建議維生素B12每日攝取量應達2.6微克（μg），主要食物來源為動物性蛋白質，包含海鮮類如蜆、文蛤、牡蠣、肉類、蛋、乳製品等，植物性來源則可食用紫菜、海髮菜來補充；另外，全素者可在醫生指導下，使用維生素B12補充劑。

4.蛋白質攝取量須增加

攝取充足的蛋白質，可提供足夠的造血元素。懷孕期間蛋白質每日攝取量需額外增加10 公克，且蛋白質來源中一半以上應來自優質蛋白質，如：黃豆、毛豆、黑豆與相關製品，或乳製品、魚、蛋、肉等。