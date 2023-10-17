嘉義孕婦突腦血管動脈瘤破裂 嘉基醫療團隊搶救獲新生

30多歲的張姓婦人在今年3月懷孕約28週時突然劇烈頭痛，送至嘉義基督教醫院急診救治，經「血管內動脈瘤栓塞」成功治療顱內腦脈瘤，在醫療團隊照護下，5月順利生產，今天張婦出席慶生會感謝嘉基醫療團隊。

張婦說，由於事發突然，加上懷孕讓家人十分憂心，幸好嘉基腦中風團隊醫師們的救治，住院期間更受到無微不至的照顧，癒後才能復原如此的好，沒有出現後遺症。期間婦產科醫師王培中悉心照護方能順利生產，感謝嘉基醫院讓她喜獲新生。

嘉基腦中風中心主任蘇裕翔醫師表示，患者在急診時出現劇烈頭痛合併肢體抽搐發作，電腦斷層檢查發現腦部有蜘蛛膜下腔出血，經由血管攝影檢查證實為顱內動脈瘤破裂所造成。醫療團隊緊急安排「血管內動脈瘤栓塞」治療，2小時內完成手術，並順利在住院2周後出院。

神經外科醫師陳世翰說，顱內動脈瘤是一種常見的腦部血管病變，文獻報告約有5%的人在腦中有動脈瘤，也是年輕人腦出血的重要原因之一。只是絕大部份的動脈瘤在未破裂前幾乎沒有症狀，所以很難被察覺。通常是破裂造成出血引起劇烈頭痛與意識不清，才會發現腦中存在著不定時炸彈。然而動脈瘤一旦破裂出血後的死亡率高達5成，甚至約1/4的病人在到達醫院前猝死。就算倖存下來的病人仍有6成會有明顯的神經學後遺症。

醫師蘇裕翔表示，腦中風現在已經不是老年人的專利，台灣人年輕型中風比例近年來逐漸增加。主因之一是高血壓、高血脂、高血糖這三高的年輕化。這幾年台灣擁有三高危險因子的年輕人增加2倍，所以控制三高仍是避免中風發生最重要的方式。

典型中風的症狀包括突發性的臉部、手臂或腳部無力、講話不清楚或不流利、步態不穩等等，但也可能有其他的表現如突發性的複視或半側臉手腳感覺異常等等。在中風發生後，每1分鐘腦部就有200萬個神經元受到傷害，因此急性期的治療是最重要的關鍵。