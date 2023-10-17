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嘉義孕婦突腦血管動脈瘤破裂 嘉基醫療團隊搶救獲新生

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院院長姚維仁（左二）率醫療團隊為張小姐及寶寶慶生。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院院長姚維仁（左二）率醫療團隊為張小姐及寶寶慶生。圖／嘉義基督教醫院提供

30多歲的張姓婦人在今年3月懷孕約28週時突然劇烈頭痛，送至嘉義基督教醫院急診救治，經「血管內動脈瘤栓塞」成功治療顱內腦脈瘤，在醫療團隊照護下，5月順利生產，今天張婦出席慶生會感謝嘉基醫療團隊。

張婦說，由於事發突然，加上懷孕讓家人十分憂心，幸好嘉基腦中風團隊醫師們的救治，住院期間更受到無微不至的照顧，癒後才能復原如此的好，沒有出現後遺症。期間婦產科醫師王培中悉心照護方能順利生產，感謝嘉基醫院讓她喜獲新生。

嘉基腦中風中心主任蘇裕翔醫師表示，患者在急診時出現劇烈頭痛合併肢體抽搐發作，電腦斷層檢查發現腦部有蜘蛛膜下腔出血，經由血管攝影檢查證實為顱內動脈瘤破裂所造成。醫療團隊緊急安排「血管內動脈瘤栓塞」治療，2小時內完成手術，並順利在住院2周後出院。

神經外科醫師陳世翰說，顱內動脈瘤是一種常見的腦部血管病變，文獻報告約有5%的人在腦中有動脈瘤，也是年輕人腦出血的重要原因之一。只是絕大部份的動脈瘤在未破裂前幾乎沒有症狀，所以很難被察覺。通常是破裂造成出血引起劇烈頭痛與意識不清，才會發現腦中存在著不定時炸彈。然而動脈瘤一旦破裂出血後的死亡率高達5成，甚至約1/4的病人在到達醫院前猝死。就算倖存下來的病人仍有6成會有明顯的神經學後遺症。

醫師蘇裕翔表示，腦中風現在已經不是老年人的專利，台灣人年輕型中風比例近年來逐漸增加。主因之一是高血壓、高血脂、高血糖這三高的年輕化。這幾年台灣擁有三高危險因子的年輕人增加2倍，所以控制三高仍是避免中風發生最重要的方式。

典型中風的症狀包括突發性的臉部、手臂或腳部無力、講話不清楚或不流利、步態不穩等等，但也可能有其他的表現如突發性的複視或半側臉手腳感覺異常等等。在中風發生後，每1分鐘腦部就有200萬個神經元受到傷害，因此急性期的治療是最重要的關鍵。

院長姚維仁表示，目前嘉基引進神經介入治療（腦部血管內治療）是利用導管的技術，是在患者鼠蹊部或手臂作微小切口，將導管送入血管，並在血管造影機引導下，到達腦部血管做後續治療，如果是腦內大血管阻塞的「缺血性腦中風」，可施以動脈血栓移除術，恢復血管暢通，病人就有機會恢復健康；另一種情況是腦內動脈瘤破裂或腦血管剝離造成腦出血的「出血性腦中風」，一樣可以利用導管的技術，使用白金線圈或輔助支架來實施栓塞，避免動脈瘤或腦血管再次出血，提高病人恢復健康機會。

患者張小姐感謝嘉基醫療團隊的醫療照護。圖／嘉義基督教醫院提供
患者張小姐感謝嘉基醫療團隊的醫療照護。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院腦中風中心主任蘇裕翔醫師說明治療腦中風的新醫療術式「血管內動脈瘤栓塞」，免於以往需動開腦手術。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院腦中風中心主任蘇裕翔醫師說明治療腦中風的新醫療術式「血管內動脈瘤栓塞」，免於以往需動開腦手術。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院腦中風中心連續2度榮獲「SNQ 國家品質標章」，同時也是雲嘉地區第一家通過「中風疾病照護品質認證」醫院。（圖左起副院長陳煒、院長姚維仁、醫師蘇裕翔及醫務主秘楊正三）。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院腦中風中心連續2度榮獲「SNQ 國家品質標章」，同時也是雲嘉地區第一家通過「中風疾病照護品質認證」醫院。（圖左起副院長陳煒、院長姚維仁、醫師蘇裕翔及醫務主秘楊正三）。圖／嘉義基督教醫院提供

腦中風 醫師 團隊

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