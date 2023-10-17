恆基醫院復刻實境歌廳秀 偏鄉長者重溫秀場歡樂時光

屏東恆春半島老者比例高，重陽節前夕，恆春基督教醫院和恆春古城文化推展協會為長輩安排實境歌廳秀，恆春半島出身、在電視選秀節目「台灣那麼旺」衛冕過關的百萬關主麗小花，以「恆春女兒」返鄉公益演唱，她和豪記唱片小王子吳俊宏，輪番以活力熱舞和經典國台語老歌，陪伴「老寶貝」開心重溫昔日廳秀歡樂時光。

長期關懷經濟弱勢和居老人的恆春基督教醫院，去年底發想為住鵝鼻的長輩策劃聲光效果十足的實境歌廳秀，一度面臨活動經費不足窘境，台北市恆春古城文化推展協會理事長王敏勳得知後，主動接洽恆基表示要回饋地方，在鵝鑾鼻日照中心為長者歡度屬於他們的節日，今年再度於恆春農會活動中心舉辦，受邀長者擴及恆春半島。

恆春古城歌廳秀以懷舊復古風格打造全場布景，會場並提供雞蛋糕、古早味蛋糕、飯湯、麵線魚丸、肉包、饅頭和豆花等懷舊小吃和抽獎，讓700多名長者大讚「好吃又好玩！」；為營造早年的歌廳秀場景，恆基企劃人員精心佈置，82歲的張姓獨居阿公說，早年到高雄市打拚時，假日和友人一起到歌廳看秀，是難得的奢侈享受，現在憶起那段時光，想到都會笑。

歌手麗小花帶來孤愁人、愛人是行船人、今夜擱再想你等曲目，瘋狂維納斯舞團的動感演出讓人目不轉睛，吳俊宏壓軸演唱台灣加油和一寸愛，畫下完美句點，期待明年再相見；恆基新任院長宋慧也特別穿上復古歌廳秀禮服，上台預祝長輩九九重陽「健康久久，喜樂久久」，並感謝恆春旅北同鄉會的贊助與支持。

宋慧說，台灣尾有許多長輩子女不在身旁，長年的獨居生活，面對無人陪伴的生活，只能獨自凋零，藉著重陽敬老活動，讓長輩感受關懷和溫暖，另恆基在縣府委託下，將於下月初開設墾丁日間照顧服務中心，未來服務範圍拓展，照顧長輩更全面到位。