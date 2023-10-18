全球首發，獨獻台灣，吉拉雪莉15年Reserve 《吉境藝享》品酩會，倒數不凡啟程。

圖／尚格酒業 提供

吉刻報名，邀您置身《吉境藝享》

每個威士忌迷心中都有一座地圖，指出心之所向，探出最真實的自我。

2023/10/26(四)至10/28(六)止，英國最暢銷的單一麥芽威士忌吉拉於華山1914文創園區紅磚區西5館舉辦吉拉JURA 探索式品酩之旅，邀您從台灣出發，縮時20小時前往同為火山，崎嶇海岸線環繞的吉拉島，在一萬公里遠的神祕角落感受兩島共振的不凡感動。

展區內將由吉拉全球品牌大使Andrew Lennie導酩全新的 「吉拉雪莉15年Reserve」，42.8%最佳酒精濃度裝瓶，滿溢馥郁果香，濃郁滑順，獨獻台灣，希望帶給台灣威士忌愛好者更有層次的醇厚風味。也將垂直品飲榮獲 2021 ISC 雙金肯定的 「吉拉雪莉12年」、以及歷經 18 年時光沉澱，美國白橡木波本桶、法國一級酒莊紅酒桶陳年的 「吉拉18年」，熱情明亮、餘韻優雅的五感享受，讓您親自與島嶼的情感及熱情堅毅 DNA 產生味蕾與心靈的共振。

品酩酒款：

●吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌

●全新上市吉拉雪莉15年RESERVE單一麥芽蘇格蘭威士忌

●吉拉18年單一麥芽蘇格蘭威士忌

【吉境藝享】探索式品酩體驗展區介紹

一座島。 圖／尚格酒業 提供

你將踏上時光機，縮時旅行22小時，踏上大文豪口中世界上最難抵達的島嶼-吉拉島。北方映照著歐洲最壯麗的漩渦，為這座島譜寫了一曲難以企及的傳奇。在這恣意奔放的自然擁抱下，孕育出令世人驚豔、英國銷售No.1的單一麥芽威士忌品牌吉拉JURA!

一條路。 圖／尚格酒業 提供

吉拉島上僅有一條路蜿蜒穿梭，綿延200年歷史，如同緊密連結島嶼的主動脈。走在這條路上，你將從微型島嶼中，感受島嶼靈氣的脈動，記得放低音量，不要驚擾到島上害羞的原住民-- 5，000頭紅鹿，也是吉拉島JURA名字的由來。

一間酒廠。 圖／尚格酒業 提供

島上唯一獨立酒廠創立於1810年，曾一度歇業.但在島上212位島民的奔走下重生，每一滴吉拉威士忌，都承載著島民們的榮耀與驕傲。你將化身吉拉威士忌，在沉浸式品酩中，以五感去感受純淨島嶼風土、熱情島民、吉高大蒸餾器、頂級橡木桶與時間成就的美好旅程，以獨特的風味和無法抵擋的驕傲，熱情踏上征服世界的旅程。

圖／尚格酒業 提供

圖／尚格酒業 提供

活動日期：2023年10月26日至28日，場次詳見報名活動頁面

地點：華山園區紅磚區 西5館

票價：限時限量吉鳥價 NT$149 (原價NT$299)

活動網址：http://s.accupass.com/ltpFCx