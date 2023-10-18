台鐵每況愈下 國道客運快倒光...2024過年高鐵卻將更擠？

剛結束的中秋、雙十連假，都出現高鐵站被旅客塞爆的情形，令人不禁擔憂，明年春節過年怎麼辦？得含淚半夜搶票？事實上，台灣運輸系統過去呈現高鐵、台鐵、國道客運「三足鼎立」，但在國道客運不斷萎縮，台鐵愈加乏人問津情況下，如今已呈現失衡。若政府再不做出因應，未來塞爆的情形恐成常態。

高鐵在中秋、雙十連假，分別疏運33.8萬、28.4萬人次，創下歷史新高，反觀台鐵運量大幅下滑，縱使兩個連假都還有65萬左右搭乘人次，但跟疫情前的2019年相比，今年中秋連假掉了12萬人次，雙十假期更少了19萬人次。

更多民眾轉向高鐵，導致搭乘品質大打折扣，其中台中高鐵站在秋節收假期間，自由座要排長達兩小時，排隊人潮甚至繞到站外，原先一趟一小時左右的車程，變成花近四倍時間才能抵達。

此外從風險管理角度來看，過度依賴高鐵，若不幸發生故障等意外，其他運具一時也難以消化，屆時恐上演癱瘓的情形。

「政府再不重視，將影響未來永續營運，」消基會交通委員會召集人李克聰直言，台灣的運輸已出現嚴重失衡，根據規劃，高鐵要到2027年才有機會添購新的列車。放眼未來幾年，類似的情況很可能愈來愈頻繁。

客運班次銳減、進入惡性循環

為何高鐵需求愈來愈重？李克聰直言，最主要的原因當然是台鐵、國道客運吸引力下降，特別是國道客運，許多業者虧損嚴重，包括在雲林服務多年的日統客運，以及經營20多年的阿羅哈紛紛熄燈，統聯、國光班次大幅銳減，旅客自然都流向了高鐵。

此外現代人消費習慣改變，李克聰直言，由於年輕人買不起房子，願意花更多的錢享受更好的服務；加上高鐵一些冷門班次都提供優惠，最高還到五折，自然吸引到更多族群。最後是高鐵擁有自由座這項優勢，許多人到場買票馬上就可以搭乘，種種原因，造就了高鐵的蓬勃發展。

淡江大學運輸管理教授張勝雄則認為，這次中秋的爆量可能跟高鐵本身的失誤有關，因為他們減少自由座人數，才發生很多人買票上不了車的情形，但增加自由座，確實會影響到服務品質，但不可否認的是高鐵確實是愈來愈多民眾首選。

為何高鐵需求愈來愈重？李克聰直言，最主要的原因當然是台鐵、國道客運吸引力下降，特別是國道客運，許多業者虧損嚴重。示意圖，本報資料照

政府應救客運？長期失衡不利永續發展

從長遠的角度來看，失衡的情況絕對不利永續發展。李克聰認為，政府必須拯救國道客運，並且提升台鐵品質，不能再讓失衡現象持續下去。

首先台鐵的部分，李克聰目前也規劃了自由座，未來也可以針對一些路線的調整，藉此來提升一些乘載率。縱使台鐵的品質不如高鐵，但台鐵擁有票價較便宜的優勢，相信能吸引部分民眾。

台鐵的部分，李克聰目前也規劃了自由座，未來也可以針對一些路線的調整，藉此來提升一些乘載率。本報資料照片

「國道客運就必須政府出頭，」李克聰認為，國道客運現階段落入惡性循環，由於班次減少收入降低，導致很多駕駛都轉到物流等其他工作，在駕駛不足的情況下，客運業者也無法維持穩定班次，導致營運狀況不穩定。

他認為，現階段政府應該針對客運進行「票價補貼」，甚至可以推出連假國道客運五折，中間用補貼的做法，讓客運慢慢起死回生。駕駛人員可以考慮開放外籍移工，讓他們受正規交通訓練，了解台灣法規，如此一來有望保持班次，讓穩定維持收入。

張勝雄則認為，政府應該把定位做好，像高鐵就服務中長程旅客，台鐵鎖定中部以北客群，國道客運就把重點放在短程，如此一來民眾自然會做選擇，否則要透過其他政策強制要求乘客，其實相當困難。

他認為，目前高鐵被外界質疑有台鐵化跡象，但有些中部以北的縣市，高鐵站距離市區有段距離，其實搭乘台鐵移動更方便，當然台鐵的服務也是要優化，誤點的情況也要減少，如果能改善，政府再把資訊講得更清楚，民眾了解到有其他選擇，自然就會做改變。

（本文出自2023.10.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）