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外國人來台搭高鐵見1景象大讚「Taiwan No.1」 這件事還榮登世界前3名

聯合新聞網／ 綜合報導
作家黃越綏透露外國友人來台灣搭高鐵，出站搭手扶梯時看到讓他相當訝異的景象。示意圖／聯合報系資料照片
作家黃越綏透露外國友人來台灣搭高鐵，出站搭手扶梯時看到讓他相當訝異的景象。示意圖／聯合報系資料照片

台灣有名的不只是美食小吃，還有濃濃的人情味，作家黃越綏就在臉書透露有外國朋友來台搭高鐵時，看到台灣人的一項舉動感到非常驚訝，不敢相信會這麼自律，還大讚「Taiwan No.1」，甚至日本友人在台灣弄丟物品，也能順利找回來，這都讓黃越綏與有榮焉。

黃越綏今（17）日在臉書貼文分享外國友人來台的經歷，對方說之前從高雄搭高鐵到台北，出站之後改搭手扶梯要到1樓大廳，這時發現雖然下車的旅客很多，但每個人在搭手扶梯時都站在右側，然後把左邊的通道讓出來給其他人通行，這樣的舉動讓這名外國友人看了很訝異。

這位外國友人以為是政府的規定，但黃越綏告訴他「不是，而是外國人眼中所形容的，台灣最美麗的風景是人情味」。她向對方解釋台灣人搭手扶梯會自動站在右邊，主要是善意的空出左邊通道，供緊急狀態需要快速通過的旅客使用，假如有人要站左邊，也不會有人刻意去糾正或指責，「這個不成文的做法已行之有年了，而且好像已經變成了一種默契、習慣和美德」。

這樣的行為也讓這名外國友人聽了非常驚訝，還用不可置信的表情說「實在太令人驚奇和感動，怎麼會有國家的人民可以如此的自律且利他呢？真的Taiwan No.1」。

不僅如此，黃越綏還說如果到歐洲旅遊，沒有遇到扒手算是很幸運的，但根據國際旅遊雜誌報導，外國人在台灣遺失物品，能夠找回並物歸原主的機會，是世界排行前三名。她還舉例有位日本朋友曾在台灣弄丟過手機、相機、錢包，但都在很短時間內被警察局通知並領回。

黃越綏還稱讚現在台北的馬路上，包括年輕人最多的西門町，幾乎看不到垃圾，「不隨便亂丟垃圾已經變成了國民自愛的表現」。她說雖然難免有害群之馬，但台灣人善良、熱心及支持公益的精神，已經成為全民的DNA，因此她鼓勵大家千萬不要妄自菲薄。

高鐵 西門町

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