「台灣米標章」讓消費者吃得安心 助推東部好米

現代人外食機會多，滿足消費者對米食品質及安全的要求，農業部推動「台灣米標章」；農糧署東區分署今天特別選在花蓮米倉的富里鄉，與農會聯手推廣台灣東部好米。

推廣新鮮、在地、優質的國產米並兼顧國人食的權益，農糧署東區分署長徐煇妃及富里鄉農會總幹事張素華化身美食代言人，在花蓮縣富里鄉羅山露營區體驗教室舉辦「認明台灣米標章-享用東部優質好米」行銷記者會，利用在地好米及在地食材烹煮「古早味菜飯」，並直播推廣。

徐煇妃接受媒體聯訪表示，自2014年起推動建立「台灣米標章」形象，供100%使用台灣米的商家標示使用，目前全台包括統一、全家超商、台鐵便當、悟饕池上飯包等80多家業者、超過1萬1000間門市均取得標章，消費者食用都能安心。

徐煇妃說明，使用「台灣米標章」的業者，所生產或販售的米食原料，皆使用碾製期半年內的台灣米，且不論稉型、秈型或白米、糙米，品質均符合國家標準（CNS）二等以上，稻米酸鹼值達pH6.5以上，新鮮度高。

她說，要求取得標章的業者有一定標準，會由農糧署或委託執行法人（財團法人台灣優良農產品發展協會）派員至業者門市查對用米來源並採檢，審核通過取得標章後仍會不定期稽核業者進貨及品質，層層把關以確保消費者品嘗正港台灣米食料理。

富里鄉的稻米生產面積2500公頃，年產2期共約5000公頃，占全國稻作總生產面積1.7%，每年產量約2萬8600公噸，占全國總產出1.81%，是全國名列前茅的水稻生產區。

農會總幹事張素華說，在地生產的稻米，相較於進口米長時間運輸、儲藏及燻蒸，不只新鮮度高，也具減少食物里程、降低碳排放量特色，因此，認明「台灣米標章」食用安心健康，還能兼顧環保。