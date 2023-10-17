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回響／南部大體老師來源穩定 學者建議無名遺體送北部

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
成大醫學院細胞生物與解剖學研究所副教授王仰高，操作人體影像解剖桌，凸顯此套機器能夠以立體方式呈現原本複雜的解剖構造。記者李文德／攝影
成大醫學院細胞生物與解剖學研究所副教授王仰高，操作人體影像解剖桌，凸顯此套機器能夠以立體方式呈現原本複雜的解剖構造。記者李文德／攝影

北部醫學教育陷「大體老師荒」，相對來說，南部大體老師來源穩定，如成功大學醫學院，每年都能收集約12名無語良師，面對北部大體老師缺乏，成大醫學院細胞生物與解剖學研究所長莫凡毅表示，若北區教學遺體捐贈聯絡中心與南部縣市政府有密切合作，可無名大體轉移到北部，或能紓解。

莫凡毅表示，校方每年都會使用12名大體老師，每名約分配15位學生學習。成大醫學院從2000年起就未再使用無名大體老師，目前都由學校自主勸募大體老師，每年約能收集到12名大體老師捐贈，相對穩定。

莫凡毅說，之前和北部醫學院教授談話提到相關問題，北部院所其實很樂意將南部無名大體運送。他認為，北區教學遺體聯絡中心如與南部縣市政府有更密切的合作聯繫，將無名遺體送至北部，或能紓解無語良師荒問題。

莫表示，先前北區教學遺體捐贈聯絡中心已和台北市府有密切合作，現正和新北市府搭上線，若將此合作模式與中南部各縣市政府談，其實會更加快速且直接，不用再經由教育部來居中協調。

不過，近年大體老師難以取得，但科技演進不停改變，成大醫學院2020年成立「人工智慧虛擬實境教室」，以虛擬實境AR、VR技術，設置人體影像解剖桌、虛擬實際手術模擬等教學系統，以立體方式呈現原本複雜的解剖構造，也可模擬手術及侵入性治療的過程，學生課後可以到教室戴上VR頭盔練習解剖，增進學習成效。

就有學生曾和莫凡毅表示，使用AR人體影像解剖桌，能擺脫平面書籍框架，可以翻轉虛擬大體，看特定組織、結構等，會比書本上更清楚。如果在課堂上搭配虛擬實境也能會更有感。

是否能取代解剖課程？莫凡毅說，還是要看科技進步的速度，當然很多部分能夠替代，但並非完全取代。對於非醫學系學生，如護理、藥學、物理治療等系而言，都需要上人體解剖學課，若部分學生以這套輔助教學系統，也許能夠慢慢取代。不過，莫凡毅說，但對於醫學系，想走外科的學生而言，確實真實大體還是具有實質教學效果。

莫凡毅還說，由於先前購置的軟體比較像是以3D動畫方式建立大體，精密程度有加強空間，對於醫學系學生已經接觸過真實大體而言，教學品質稍不足，於是今年購置了全新軟體，以真實大體作為範本掃描，也讓學生們更有真實體驗，這學期結束前就能讓學生使用。

人體影像解剖桌以立體方式呈現器官構造，更能詳載著複雜縝密的人體神經系統。記者李文德／攝影
人體影像解剖桌以立體方式呈現器官構造，更能詳載著複雜縝密的人體神經系統。記者李文德／攝影
成大醫學院2020年成立「人工智慧虛擬實境教室」，以虛擬實境AR、VR技術，設置人體影像解剖桌、虛擬實際手術模擬等教學系統，以立體方式呈現原本複雜的解剖構造。記者李文德／攝影
成大醫學院2020年成立「人工智慧虛擬實境教室」，以虛擬實境AR、VR技術，設置人體影像解剖桌、虛擬實際手術模擬等教學系統，以立體方式呈現原本複雜的解剖構造。記者李文德／攝影

醫學院 成大

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