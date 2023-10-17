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登革熱病例減 單周7死寫新高 史上第三例母子垂直感染

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明登革熱母子垂直感染個案。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明登革熱母子垂直感染個案。記者李青縈／攝影

登革熱疫情處下降階段，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內上周新增1521例登革熱本土病例，包含1例本土登革熱母子垂直感染個案，新增病例數下降。另新增本土重症病例9例及死亡病例7例，死亡個案年齡介於40多歲至80多歲。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增1例本土登革熱母子垂直感染個案，為北部男嬰，個案在今年10月11日出生，母親亦為確診個案，出生五天後有發燒症狀，因此採檢後確診，經判斷為母子垂直感染。該男嬰目前住院治療中，除發燒外其他生命徵象穩定。

林詠青提醒，母子垂直感染可能會讓小朋友早產、體重過輕、死亡等風險；保護孕婦及新生兒最有效的方法便是清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施；新生兒建議可以物理方式（穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等）進行防蚊。

依據疾管署統計，國內上周（今年10月11日至10月16日） 新增1521例登革熱本土病例，個案居住地台南市（1283例）、高雄市（119例）、雲林縣（32例）、嘉義縣（21例）、新北市（18例）、屏東縣（17例）、台北市（10例）、台中市（6例）、桃園市（4例）、嘉義市（3例）、宜蘭縣及彰化縣（各2例）、基隆市、新竹縣、苗栗縣及南投縣（各1例）；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中802例男性、719例女性，發病日介於9月18日至10月16日。

另新增本土重症病例9例及死亡病例7例。死亡病例介於40多歲至80多歲，為6名男性、1名女性，其中6例具潛在病史，於發病後2至58日內因病情惡化不幸過世。

疾管署表示，國內近7日新增本土病例數較前7日下降，今年截至10月16日累計1萬7084例本土病例，個案分布於台南市1萬5303例、高雄市830例、雲林縣531例、屏東縣111例、嘉義縣96例、新北市57例、台北市、桃園市及台中市各31例、新竹市14例、嘉義市13例、南投縣及彰化縣各11例、新竹縣7例、苗栗縣3例、基隆市及宜蘭縣各2例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26%）。

今年累計本土重症病例96例，年齡介於未滿10歲至90多歲，分別為台南市77例、雲林縣15例、高雄市及屏東縣各2例，另累計死亡病例32例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高，評估疫情傳播風險仍高，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

登革熱

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