桃捷設備故障昨晚7站停駛 首次旅客下車走軌道到下一站惹怨

桃園大眾捷運公司今天中午表示，昨夜機捷A1至A6站因為訊號異常導致雙向停駛，也是機捷通車以來，第一次讓旅客下車走軌道往下一站。目前查出當晚8點43分，因A5泰山站牽引動力變電站的高速真空斷路器真空消弧室故障，導致停駛，至於設備為什麼會故障，還要進一步檢視。

桃捷公司營運處長謝志成說，今天凌晨已更換高速真空斷路器新品，設備故障時因為異常斷路器開關會有較大的電弧，而引發機房內自動滅火氣體釋放滅火藥劑，搶修人員必須在現場機房外待命，當時無爆炸及火災，等候機房內自動滅火氣體消散排氣完成後（約需55分鐘），再由消防隊員及維修人員進入機房檢視設備狀況。現場確認無虞後，即依現有SOP於晚上9點49分重新投入供電並恢復營運。

桃捷公司表示設備故障及搶修的時候，就陸續向交通部運安會回報狀況，後續還會調查設備故障的確切原因。

市議員李宗豪指出，機捷故障以後沒多久，就有網友在社群平台抱怨，表示下列車走軌道也不知道斷電是否斷乾淨。另外，行李箱也不能拿，到了A6站，站務人員只統計人數和性別，連乘客的電話基本資料都沒留，萬一以後如果乘客反映有財損要求賠償，桃捷公司要如何處置。還有把坐輪椅的婦人留在車上，雖然有司機元陪同，但是萬一列車也有危險必須全部疏散乘客，對於行動不方便的乘客如何引導下車，桃捷公司應該要檢討並建立高標準規範。

桃捷公司強調，一定會確認完成斷電，不會有殘留電力才讓旅客下車，旅客的行李會有桃捷公司專人送往下一站；過去也有演練行動不方便的旅客救援任務，如果有必要，會由消防隊員以擔架或其他安全的方式，護送行動不便的旅客到下一站。

機場捷運因為設備故障昨晚A1至A7暫停使，旅客必須下車走軌道，也是機捷通車以來頭一遭，過去雖然也曾發生訊號異常停駛，但是仍可以維持單線雙向通車，不曾發生旅社旅客下車走軌道的情況。