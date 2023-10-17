法源不同⋯社工勞權保障不同調 工會：衛福部應補漏洞

社工低薪問題已非新鮮事，衛福部社工司今年雖為社工加薪，但對社福機構以各式名目要求社工上繳款項的「薪資回捐」至今難以杜絕。高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南今說，社福團體執行方案分「補助案」、「委託案」二類，前者由衛福部主管，對薪資回捐訂有嚴格規定、要求停權，但後者是行政院公共工程委員會依「採購法」管理，對薪資回捐管理較鬆，且各縣市政府有裁量權。主管機關、法源不同，導致社工雇主有洞可鑽。

郭志南表示，社福機構除依衛福部「推展社會福利補助作業要點」承攬案件、聘請社工，也常透過地方政府循「採購法」委託辦理的案件執行社福方案。但補助案、委託案兩者對社工薪資回捐懲處規則不一致，不少社工人員無法獲得應有保障，社政主管機關衛福部卻礙於法源不同無法介入。

郭志南指出，委託案財源為地方政府經費，由各縣市政府自行訂定規則，其標準與、衛福部的補助作業要點不同調，且各縣市間也有差異。委託案主管機關是公共工程委員會，但其管理業務多元，從建築工程到社會福利都有，因隔行如隔山，很難想到社工界長期存在薪資回捐問題，相關規範不如衛福部的補助作業要點細緻。

他表示，在委託案中，社福機構要求社工回捐薪資多被視為「違約」行為，依規定會罰款，但不一定會像補助作業要點一樣要求「停權」、一定期間內不得接受委託案件，必須嚴重至詐領款項、被告上法院，才有可能被列入黑名單。

郭志南說，這導致違反補助作業要點的社福機構，被依規定停權，不能接受補助案，但還是可以接受縣市政府委託案。地方縣市政府採購委員會是由專家學者、市府長官組成，有時明知機構過去執行補助案時，有違規要求回捐薪資的歷史，卻還是把案子交給該機構執行，評審機制形同虛設。日前一家社福機構在台中執行補助案，因違反要求薪資回捐遭停權五年，卻在同年於新北市接下600萬金額的委託案，凸顯委託案、補助案不同調的問題。

郭志南表示，衛福部長期知道這項漏洞，卻從未設法補破網，導致工會不得不召開記者會對外發聲，否則發生薪資回捐事件時，委託社福機構執行方案的地方政府不理，衛福部也以地方裁量為由，表示無法干預。要求衛福部應盡快召開會議，與公共工程委員會共商解方。