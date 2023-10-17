創博物館首例 故宮南北院院內提供外籍旅客退稅服務

國立故宮博物院友善服務再升級！為提供外籍旅客更便捷的退稅服務，17日起於故宮南北院區商店實體門市（北部院區正館B1多寶格商店、二樓停雲書店；南部院區萬物雅集商店），開設外籍旅客退稅服務櫃台，協助國際旅客辦理退稅手續。這也是台灣首家博物館於館內提供退稅服務。

故宮表示，隨著疫後國際旅客穩健成長，故宮附設博物館商店申請並經財政部台北國稅局核定為特定營業人。自今年10月17日起，以機場港口退稅方式，辦理國際旅客退稅專櫃服務。這項開創性的博物館服務，代表故宮致力開拓國際旅客市場，積極打造國際友善觀光環境，推動臺灣優質文化觀光體驗。

依財政部規定，外籍旅客於貼有外籍旅客購物退稅標誌之特約商店購物，在同一日、同一特約商店購物累計金額達新台幣2千元以上，得於當天持入境證照向商店銷售人員申請開立退稅表單。出境時至機場專屬櫃檯，即可辦理退稅。