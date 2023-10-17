大體老師荒如何解？新北市府：近日開會討論無名屍處理修法

人體解剖學是醫學訓練中最基礎且重要課程，北部8所醫學院校，每年超過1千名醫學生要上大體解剖課，大體老師來源不足，醫學教育陷入極大危機。教大體解剖老師在第一線奔走找教學遺體，困境經本報報導關注，新北市府今天回應，近期會召開跨局處會議，修訂「新北市處理無名屍體辦法」，將無主承領遺體挹注在教學，解燃眉之急。

眼見教學遺體嚴重短缺，教解剖學老師相當焦急，包含台大、輔大等醫學系教授主動出擊，日前已分別拜訪新北市社會局、衛生局、警察局官員及市府副秘書長柯慶忠等，盼打開新北市無主承領遺體交教學使用管道。

北部醫學院密度高，教學遺體由北區教學遺體聯絡中心當窗口負責收募、分配，夥伴涵蓋北區8所醫科，分別為台大、北醫、國防、陽明、長庚、輔大、馬偕、清大後醫，1年整體約需80具遺體才夠用。經歷疫情衝擊，2021年跌到47具、2022年僅63具，過去5年平均不到60具，老師們憂心，若持續惡化，未來醫科生上解剖課勢必要更多人共用一具大體，對授課品質、解剖訓練都不利。

北區教學遺體聯絡中心昨天也發出公文給新北市政府，希望市府能助一臂之力，協助開拓無主承領遺體交給教學用管道。

柯慶忠表示，有關遺體老師來源擴充，新北市政府相當重視，為在華人「入土為安」傳統民情思想下兼顧醫學教育的完善，日前市府已著手彙整各機關意見，近期就會召開處理無名屍辦法修訂研商會議，邀集警政、民政、社政及衛生等相關單位進行跨局處討論，盤點新北市市相關法規，並借鏡台北市經驗，就該議題進行全面性溝通及研擬更好的作法，期盼能在民眾傳統殯儀觀念與醫學教學使用間取得平衡。

台北醫學大學醫學系現況是15人用一具，牙醫系學生90多人共用3具大體，相當於30多人用一具，對老師或學生都相當吃力。

北醫醫學系解剖生物科教授洪君琳說，大體老師數量本來就相當吃緊，去年清大後醫系成立後，可預期北部大體老師將更缺了。大體老師多靠捐贈、社工勸募，台北市針對有名無主遺體可以優先進到北區遺體聯絡中心，再分配到各校，新北市目前缺乏此一機制，因此中心積極向新北市遊說，希望能突破困境，擴增大體老師來源。

外界認為，缺乏大體老師衝擊醫學教育，教育單位不該置身事外，洪君琳說，遺體多由警政、社福或衛生單位處理，教育部幾乎沒有角色介入，也難有任何幫助。