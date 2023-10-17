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肺癌名醫蔡俊明談預防台灣新國病 10月21日上午歡迎聆聽

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
好心肝門診中心特聘教授蔡俊明於10月21日參加肺癌防治講座，主講「台灣新國病， 沉默的殺手」。圖／好心肝基金會提供
好心肝門診中心特聘教授蔡俊明於10月21日參加肺癌防治講座，主講「台灣新國病， 沉默的殺手」。圖／好心肝基金會提供

肺癌長年來都是國人十大癌症死因之首，有新國病之稱，由於早期沒有症狀，也被稱為沉默的殺手。好心肝診所特聘胸腔內科教授、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明指出，臨床上發現不少患者沒有抽菸，也沒有家族史，建議民眾可以在30歲時就先進行低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。

依據「台灣非吸菸者篩檢研究（TALENT）計畫」發現，台灣肺癌病人的樣貌，男女比幾乎相同，沒抽菸的比例約三分之二，有家族史的比例比抽菸者多一倍。蔡俊明認為，一般民眾也不能輕忽，而且應該早一點對肺部健康有所了解，之後進行追蹤時就能拿來比較，讓醫師更容易判讀。

更多實用的資訊內容，蔡俊明將在10月21日（周六）進行好心肝大師講座，跟民眾分享肺癌的預防及治療，演講地點為台大醫院國際會議中心401會議廳，講座免費參與，歡迎報名參加。電話：0800-000-583

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

●肺癌防治講座 「台灣新國病  沉默的殺手」

主講：好心肝門診中心特聘教授蔡俊明

️時間：10月21日（六）上午10時至11時30分

️地點：台大醫院國際會議中心401廳

       台北市徐州路2號

洽詢：0800-000-583

️網路報名：https://forms.gle/nDYCgSeFwUSXeWnJ9

肺癌 台大醫院 抽菸

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