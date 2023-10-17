影／怪！高雄阿伯手掌莫名孿縮 醫生以針「斷掌」讓他重獲新生

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聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
郭先生左右手小指、無名指、中指彎曲攣縮長達3年，左右手掌無法平放桌面、無法合掌，就醫檢查罹患又稱「維京手」的掌腱膜攣縮症。記者吳慧芬／翻攝
郭先生左右手小指、無名指、中指彎曲攣縮長達3年，左右手掌無法平放桌面、無法合掌，就醫檢查罹患又稱「維京手」的掌腱膜攣縮症。記者吳慧芬／翻攝

59歲的郭先生雙手小指、無名指彎曲攣縮達3年，手掌無法平放桌面、無法合掌，他以為得了怪病，就醫檢查是罹患又稱「維京手」的掌腱膜攣縮症，經醫師為他進行「經皮針挑手術」，用針切開他孿縮的手掌筋膜，經此「斷掌」，他才終於可自在伸展手指。

中正脊椎骨科醫院教授林高田表示，掌腱膜攣縮症好發於50歲以上中老年人，病程進展很慢，郭先生3年前剛發病時手掌無法平放在桌上，以無名指為中心，慢慢衍生到小指、中指也伸不直，就醫時他左、右手的小指、無名指、中指筋膜已纖維化、攣縮。

林高田在這個月初為郭先生左手掌進行經皮針挑手術，2周後換右手針挑手術，林用針將攣縮筋膜逐一切開，術後小指、無名指、中指彎曲攣縮獲得改善，並恢復手指伸展。

林說，掌腱膜攣縮症以北歐人罹病率較高，因此又稱為「維京手 (Viking Disease) 」，雖然亞洲人較少見，但台灣比較特別是在台南安平區常見這樣病人，當地俗稱「荷蘭病」，這可能與荷蘭人的後裔有關。

掌腱膜攣縮症的病因過去以為與酗酒、糖尿病或服用癲癇藥物有關，但可能仍與基因相關，今年6月英國牛津大學最新研究發現與掌腱膜攣縮症的150多種相關基因中有3個基因是遺傳至尼安德塔人基因，其基因竟與掌腱膜攣縮症有關，這是很有趣的發現。

林高田說，傳統治療方法是手術切開皮膚，再將攣縮的筋膜切斷， 10多年前他將切除的筋膜送病理檢查，發現沒有特別病變，與一般人纖維化筋膜沒差別，因此將治療板機指的針挑手術應用在掌腱膜攣縮症，多年後在國外醫療文獻也發現相同的治療方式。

林高田說，除傳統手術外，另外在攣縮筋膜注入類固醇或酶製劑，但效果不盡理想，至於利用針挑手術治療腱膜攣縮症，需把皮下一排10幾個攣縮的筋膜逐一切開，臨床治療效果很好，病人術後2、3天就能碰水、洗手、洗澡。

林高田說明罹患掌腱膜攣縮症的郭先生病況。記者吳慧芬／翻攝
林高田說明罹患掌腱膜攣縮症的郭先生病況。記者吳慧芬／翻攝
林高田醫師將治療板機指的針挑手術應用在掌腱膜攣縮症，把小指、無名指、中指皮下攣縮的筋膜逐一切開。記者吳慧芬／翻攝
林高田醫師將治療板機指的針挑手術應用在掌腱膜攣縮症，把小指、無名指、中指皮下攣縮的筋膜逐一切開。記者吳慧芬／翻攝
郭先生左右手小指、無名指、中指彎曲攣縮長達3年，左右手掌無法平放桌面、無法合掌，就醫檢查罹患又稱「維京手」的掌腱膜攣縮症。記者吳慧芬／翻攝
郭先生左右手小指、無名指、中指彎曲攣縮長達3年，左右手掌無法平放桌面、無法合掌，就醫檢查罹患又稱「維京手」的掌腱膜攣縮症。記者吳慧芬／翻攝

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