從永續發展看氣候變遷與治理研討會11月舉行

余紀忠文教基金會與環境部氣候變遷署預計在11月舉辦兩場氣候變遷研討會。氣候變遷議題如碳權、碳費等短期程目標受外界重點關注，未來台灣如何接軌國際，並以永續為核心，推動長期規劃的氣候治理，有很多努力空間，研討會因應上述現象，探討兩大主題。

主題一是氣候治理-環境永續再出發，探討氣候治理，以環境永續再出發；討論如何針對氣候變遷趨勢，提出相關政策與長遠規劃，包括：國家氣候治理組織架構、治理規範與策略磨合、綠色金融及碳定價的搭配；也針對各部會、實務運作與管理，提供產、官、學間之討論。

主題二為極端天氣-水、土、林的挑戰，探討極端天氣挑戰下，為達成2050淨零目標；如何推進政府各部門的整合，跨部門間在水、土、林三大面向的治理涉及國土規劃、海島環境等政策問題進行追蹤探究，也針對淨零目標下保育、防災等協作，進行討論。

會議時間分別為11月3日與11月7日，在台大管理學院一號館B1正大國際會議廳（台北市大安區羅斯福路四段1號）舉行，報名網址：https://reurl.cc/Nyyzkk。