降價啦！「雞肉價格回穩」雞排連鎖店調降每片70元 網群喊讚：趕快買爆

近年來物價不斷上漲，通常價格漲上去就回不來了。但是昨天（16日）有家雞排連鎖店在臉書公告「決定調降雞排售價」，引發網友熱議，紛紛喊讚「良心店家還不上新聞」、「有良心的企業，推」。

臉書粉絲專頁「阿亮香雞排」昨日發文公告「各位晚安，感謝所有顧客的支持與鼓勵，因應雞胸肉價格回穩，我們決定自2023年10月16日起，調降雞排售價為每片70元。」

阿亮香雞排老闆透露「成本反映價格，今年上半年雞肉大漲，公司迫不得已調高售價，近期已回穩，於是調整售價，願市場價格能持續穩定，我們必盡最大努力提供優良的品質及合理的價格。感謝所有朋友對阿亮以及全台所有店家的照顧，再次萬分感謝。」

該貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「讚，良心店家」、「阿亮真的超讚」、「我最愛的雞排店」、「得支持一波了」、「明天上班立馬去買，下午茶喔」、「讚啦，老闆也很和善」、「靠！全虎尾你們最有良心，哪家漲了會降價的啦，趕快買爆」。

不過，有一位網友好奇「尺寸大小一樣？」老闆立即回覆「晚安，對唷，我們的標準規格都是5兩以上的重量，有時缺貨會用較大規格的雞胸肉來補足，因雞排需純手工處理，通常我們會較重一些避免誤差值唷」。

此時，也有人指出「台中的怎麼沒降價，一國兩制？」店家解釋「晚安您好，明日我們了解一下，可能資訊佈達沒跟上，我們會盡快確認唷」。有位熟客則表示「阿亮香雞排真的是超好吃的，我住大肚常跑去買她們家的雞排，大家真的可以去吃吃看，吃了不愛上阿亮雞排那就怪了喔」。