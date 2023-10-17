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東北季風周五起增強 北部東部下雨降溫

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
東北季風周五起增強， 北部、東部下雨降溫。本報資料照片
東北季風周五起增強， 北部、東部下雨降溫。本報資料照片

天氣三溫暖，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，東北季風持續，日夜溫差仍明顯， 明天季風減弱氣溫略升，但周五下一波東北季風增強，北部、東部下雨降溫，呼籲民眾注意天氣變化。

方俊元指出，東北季風持續影響，各地的清晨低溫在20度上下，南部21-22度，今天最低溫在苗栗西湖17.2度，新竹峨嵋跟花蓮豐濱都是18.8度。各地天氣多雲為主，不過在南邊水氣北上影響下，在南部到台東的南台灣一帶降雨機率比較高，多雲有短暫雨。

方俊元指出，這一波影響的東北季風，隨著大陸冷高壓中心東移，逐漸減弱，白天高溫北東部在25-28度、中南部28-30度，夜間低溫略微上升，北東部21-23度、中南部22-24度，局部內陸近山區可能有更低溫的機會，中南部地區日夜溫差仍是相當明顯。

明天隨大陸高壓東移出海，台灣受高壓迴流影響，為偏東風環境，迎風面東半部天氣多雲到陰、有局部短暫雨，其餘多雲時晴、午後山區有零星短暫陣雨。高低溫都略微提升1度左右，日夜溫差較大，周四也是相似天氣型態。

方俊元指出，周五下一波東北季風增強，桃園以北會先受到偏北風南下，帶來迎風面降雨，接隨著風向轉成東北風後，降雨區域就會轉移到大台北山區、基隆北海岸至東部，局部地區受地形影響可能會有較明顯雨勢，中南部影響較小仍是多雲到晴、午後山區有短暫陣雨。氣溫方面，北東部會下降至21-26度左右，中南部則23-31度。

東北季風 低溫

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