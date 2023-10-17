生前是老師死後也是老師 捐遺體多了道別時間

台大醫學院外牆有二面「無語良師芳名錄」，當中有不少感人案例故事，生前、死後都是老師，情操格外動人。台大醫學院前院長謝博生、楊照雄，及教授蔡錫圭都在身後捐出遺體讓學生上解剖課，蔡99歲過世，他深怕太瘦捐不成，生前很注意身材；謝博生除了捐大體，家屬也按照遺願將骨骼製成標本，放在台大解剖學展示館。

靜宜大學一名女老師捐出大體，2年後女兒參加台大醫學院舉辦的入殮紀念儀式，感性地說「媽媽您再也不會老了，您生前是老師，死後也是老師」，一席話讓在場者為之動容。有老先生出席妻子的入殮紀念儀式，他轉頭對一排醫學院老師說「後會有期」，十年後，老先生遺體也來到台大醫學院。

嘉義市男子林惠宗11年前遭逢喪妻之慟，小他9歲妻子徐玉娥罹患乳癌過世，他和妻子生前即討論過死後要捐大體，彼此約定不管誰先走，都會幫對方實現遺願。

林惠宗說，失去至親是椎心之痛，但總是要放下，才能生死兩相安，他為妻子捐出遺體，經北區教學遺體聯絡中心分配給輔大醫學院，防腐完成到啟用前約有1年時間，他幾乎每個月北上到輔大陪妻子說說話，向妻子分享近況，對著沉默、無血色的妻子，在自言自語中，林惠宗心理得到很大安慰。夫妻情深，生死相隔也無話不聊，深情故事被拍成紀錄片「那個靜默的陽光午後」，感動許多人。

林惠宗說，妻子過世11年，慶幸當時為妻子做對的決定，當朋友問起，他總是爽朗地說：「太太去當老師了！」他說，人死了就是一具臭皮囊，何不將遺體捐出支持醫學生訓練，讓人生更圓滿，也留給家人美好身教。

問林惠宗走進大體存放室會害怕嗎？他說「怕什麼？大體室很好，很乾淨耶，旁邊都是老師，不會怕啦！」林惠宗是游泳教練，曾參與搜救任務，看盡人生百態，人生觀豁達，不忌諱談生死。

林惠宗說，妻子成為大體老師，不必急著火化，他與妻子多了1、2年相處時間，失去至親的悲傷情緒可以慢慢抽離、放下，有助於家屬療傷止痛。

輔仁大學醫學系從2000年成立迄今，到今年10月共收進101具遺體，已啟用90具。輔大是天主教學校，不少大體老師是神父或教友，寫下不少動人故事。一位修女的父親捐遺體給輔大，防腐處理告一段落後，靜置階段到啟用前，她幾乎每月都到遺體旁陪父親說說話，她在入殮儀式上感性地說「感謝輔大，讓我與父親多3年相處時光」，展現父女情深及無私大愛。

輔大醫科生通常11人使用一具教學遺體，輔大耶穌會使命室主任王文芳提到，醫科生透過家訪認識大體老師生平、家庭狀況、性格等，解剖課程對學生產生深遠影響，許多學生上過解剖課心性更成熟。曾有一名醫科生畢業後對職涯感到迷茫，他專程跑一趟彰化，到墓園和當年大體老師「說說話」，由此可知大體老師之於醫科生，不只精進醫學知識，也傳遞許多無形價值。

「葉神父一生奉獻台灣，遺體捐給輔大，燃燒自己到淋漓盡致。」王文芳說，匈牙利籍葉由根神父創立新竹華光智能發展中心，是無數孩子的貴人，他2009年以97歲高齡過世，大體捐輔大做教學遺體使用。

葉由根神父的大愛也帶起神父、教友捐大體風氣，近年陸續有8名神職人員捐遺體給輔大，包含多名外籍神父，去年過世、享壽94歲天主教台北總教區總主教狄剛也成為大體老師。