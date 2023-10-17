機捷疑電力跳脫火警訊號 影響千人 司機員陪輪椅婦待車
桃捷公司昨天深夜說明，昨晚8時43分A1台北車站至A11坑口站因第三軌電力異常跳脫，同時A5泰山站動力變電站滅火系统主動啟動FM200釋放（低污染氣體滅火系統藥劑釋放）造成A1至A7國體站停駛，經桃捷公司人員緊急轉供後回復電力，同時啟動接駁車疏運乘客，晚上9點49分全面恢復供電，並開始調整班距，營運逐步恢復正常。
不過這次異常事件，仍影響約1000名乘客，包括退票564人，有120 位乘客下軌疏散到200公尺外的A6站；一名年約40歲女姓輪椅乘客，因為行動不便由司機員陪同留在車上等待恢復送電，搭原列車於A6泰山貴和站換搭乘普通車到A10山鼻站下車。
桃捷公司表示，雖然A5站機房站外觀看不見火光，但是異常訊號確實啟動滅火功能，還要再分析訊號異常原因。受影響的乘客7天內可持票卡至詢問處辦理退票，如使用TPASS定期票者以補償一次票方式辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言