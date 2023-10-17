機捷疑電力跳脫火警訊號 影響千人 司機員陪輪椅婦待車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
機捷A5站宜訊號異常引發火警訊號和A1至A7站一度停駛。圖／本報資料照片
機捷A5站宜訊號異常引發火警訊號和A1至A7站一度停駛。圖／本報資料照片

桃捷公司昨天深夜說明，昨晚8時43分A1台北車站至A11坑口站因第三軌電力異常跳脫，同時A5泰山站動力變電站滅火系统主動啟動FM200釋放（低污染氣體滅火系統藥劑釋放）造成A1至A7國體站停駛，經桃捷公司人員緊急轉供後回復電力，同時啟動接駁車疏運乘客，晚上9點49分全面恢復供電，並開始調整班距，營運逐步恢復正常。

不過這次異常事件，仍影響約1000名乘客，包括退票564人，有120 位乘客下軌疏散到200公尺外的A6站；一名年約40歲女姓輪椅乘客，因為行動不便由司機員陪同留在車上等待恢復送電，搭原列車於A6泰山貴和站換搭乘普通車到A10山鼻站下車。

桃捷公司表示，雖然A5站機房站外觀看不見火光，但是異常訊號確實啟動滅火功能，還要再分析訊號異常原因。受影響的乘客7天內可持票卡至詢問處辦理退票，如使用TPASS定期票者以補償一次票方式辦理。

桃捷 台北車站

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