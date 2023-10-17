陽光行動／學者：「入土為安」阻礙捐贈

台大醫學院解剖學科教授李立仁曾到美國馬里蘭州立大學交流，該校五名醫學生共用一具遺體，當地老師自信說，「我們學生的解剖經驗、團隊合作應該比台灣好」。馬里蘭州立大學當地一年可收到二千具大體，一大比率是街友、無家屬者，遺體提供醫學生解剖教學、醫師作模擬手術及醫學研究。

李立仁說，最理想狀態是十名學生用一具大體，確保教學品質。但他執教的台大醫科，目前十四名學生共用一具，授課時學生圍成二圈才能湊近看，參與度難免受影響。

李立仁幾年前到美國馬里蘭州立大學訪問，當地醫學院老師稱，因為大體老師充足，「要一人用一具大體都夠」，當地五名醫科生用一具大體老師上課，其餘大體還能用來做模擬手術，讓年輕醫師練刀。

為何美國收募教學遺體較容易？李立仁說，華人「入土為安」傳統民情，是阻礙國人捐大體的一大障礙；反觀美國，不僅州立大學有政府補助收募大體，也因美國喪葬費用高，捐出等於省下一大筆開銷。

李立仁指出，美國大城市中有許多街友，往往一陣寒流過後有不少街友凍死。西方國家的家庭關係不及華人緊密，死者若與家人關係疏離，往往沒有家屬出面處理遺體，當地法規是死亡三天後，遺體就可供教學研究使用。台灣大體老師男女比率約四比一或五比一，國外也差不多，但女性通常較不願意被看光赤裸的身體，捐贈意願一向低於男性。