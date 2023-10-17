聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽光行動／學者：「入土為安」阻礙捐贈

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北報導

台大醫學院解剖學科教授李立仁曾到美國馬里蘭州立大學交流，該校五名醫學生共用一具遺體，當地老師自信說，「我們學生的解剖經驗、團隊合作應該比台灣好」。馬里蘭州立大學當地一年可收到二千具大體，一大比率是街友、無家屬者，遺體提供醫學生解剖教學、醫師作模擬手術及醫學研究。

李立仁說，最理想狀態是十名學生用一具大體，確保教學品質。但他執教的台大醫科，目前十四名學生共用一具，授課時學生圍成二圈才能湊近看，參與度難免受影響。

李立仁幾年前到美國馬里蘭州立大學訪問，當地醫學院老師稱，因為大體老師充足，「要一人用一具大體都夠」，當地五名醫科生用一具大體老師上課，其餘大體還能用來做模擬手術，讓年輕醫師練刀。

為何美國收募教學遺體較容易？李立仁說，華人「入土為安」傳統民情，是阻礙國人捐大體的一大障礙；反觀美國，不僅州立大學有政府補助收募大體，也因美國喪葬費用高，捐出等於省下一大筆開銷。

李立仁指出，美國大城市中有許多街友，往往一陣寒流過後有不少街友凍死。西方國家的家庭關係不及華人緊密，死者若與家人關係疏離，往往沒有家屬出面處理遺體，當地法規是死亡三天後，遺體就可供教學研究使用。台灣大體老師男女比率約四比一或五比一，國外也差不多，但女性通常較不願意被看光赤裸的身體，捐贈意願一向低於男性。

台大醫學院 美國

延伸閱讀

蔡英文總統接見AIT主席羅森柏格 感謝美國落實對台軍售常態化

全新BMW X2 M35i xDrive才剛推出 馬上來跑美國最長的Rebelle拉力賽

支持度高達96%！美國調查曝「最受歡迎執行長」名單 輝達黃仁勳奪冠

業界研判：華為突破美國晶片禁令 ASML暗中助攻

相關新聞

交長王國材坦言：陸客團今年不會進來

兩岸觀光目前僅小幅度開放第三類陸客申請來台，兩岸團客旅遊卻仍未開放，觀光業者無不企盼開放大陸團客來台，但交通部長王國材昨...

百億新藥基金財源 癌團有疑慮

癌症新藥納入健保，時程漫長，平均需等七八七天，衛福部健保署規畫，比照英國癌藥基金模式，籌設一百億至一百廿億元等規模的「新...

陽光行動／大體老師 短缺告急

在醫學院，有一群特別的老師，用獨特方式傳道、授業、解惑，是貨真價實的「身教」，被稱為大體老師。北部八所醫學院校每年逾千名...

陽光行動／捐出大體 生前是老師 身後也是老師

台大醫學院外牆有二面「無語良師芳名錄」，當中有許多人生前是老師、死後成為大體老師，包含台大醫學院前院長謝博生、楊照雄、教...

陽光行動／祖父母捐大體 孫子恰好讀慈大醫科

常喜法師是慈濟大學今年十二名無語良師之一，常喜法師俗家名黃慈甫，她生前是慈濟志工，二○一二年丈夫洪朝銓成為慈大模擬手術的...

機捷疑電力跳脫火警訊號 影響千人 司機員陪輪椅婦待車

桃捷公司昨天深夜說明，昨晚8時43分A1台北車站至A11坑口站因第三軌電力異常跳脫，同時A5泰山站動力變電站滅火系统主動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。