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陽光行動／祖父母捐大體 孫子恰好讀慈大醫科

聯合報／ 記者王燕華王慧瑛／連線報導
慈大醫學系學生洪君銘的爺爺洪朝銓（左三）、奶奶黃慈甫（左一）離世後都成為大體老師，圖為洪君銘（左二）小時候被爺爺抱在懷裡。圖／洪君銘提供
慈大醫學系學生洪君銘的爺爺洪朝銓（左三）、奶奶黃慈甫（左一）離世後都成為大體老師，圖為洪君銘（左二）小時候被爺爺抱在懷裡。圖／洪君銘提供

常喜法師是慈濟大學今年十二名無語良師之一，常喜法師俗家名黃慈甫，她生前是慈濟志工，二○一二年丈夫洪朝銓成為慈大模擬手術的大體老師，二○二○年常喜法師也捐大體給慈大。按照使用進度，黃慈甫大體原本去年要排上，校方考量孫子洪君銘正就讀慈大醫科，解剖台上可能出現「祖孫重逢」，校方認為應該迴避，黃慈甫大體延到今年才啟用。

洪君銘正就讀慈濟醫學系四年級，小一歲胞弟洪璽喨是慈大護理系三年級，洪君銘在花蓮出生、高雄成長，和阿公阿嬤感情深厚。洪君銘說，阿嬤是虔誠慈濟人，和爺爺很早就簽署大體捐贈同意書，他和父母也都簽署，一家三代都願意成為大體老師。

洪君銘說，他當年考取慈濟醫科時，向病榻中阿嬤報喜訊，阿嬤眼神充滿欣慰，幾天後便離世，家人按照生前遺願捐大體給慈濟。

大體老師能與學生相遇全靠緣分，經本人生前簽署、生後家人同意、遺體情況符合條件等關卡，洪君銘說，他不會將大體老師當教具，而是將大體老師視為醫學生涯最特別的指導者，大體老師將軀體交給懵懂初學的醫學生，「讓我們有機會可以挫折、反省、進步」。他對阿公阿嬤捐大體情操感到敬佩，也是他習醫過程無比重要的養分。

慈濟 阿嬤 醫學

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