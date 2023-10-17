陽光行動／「無語良師」荒 政府不該袖手

「無語良師」以身教超越言教方式，「教出無數好醫生。後疫情時期，大體老師荒雪上加霜，教解剖學的老師意識到此事將衝擊醫學生訓練品質，四處奔走說服，盼開拓大體老師來源。為社會培養未來的良醫，不只是老師的責任，從公部門到民間都不該置身事外。

解剖課成本很高，大體難以取得與保存，一直是棘手問題。近年有醫學院啟用「人工智慧虛擬實境教室」，結合虛擬實境（AR／VR）教解剖，但虛擬大體仍不能取代真實的大體老師，虛擬技術充其量是補足「重複練習」機會。

許多外科名醫受訪常提到大三解剖課對其踏入外科領域影響甚鉅，大體老師有如一本充滿智慧與知識的書，靜默著帶領同學們認識人體的奧祕。

根據一九八四年修訂的「解剖屍體條例」，無親屬請領的屍體，由警察機關或衛生機關通知所在地醫學院組成的屍體收集機構，負責分配各醫學院收領，雖有此法源，各縣市政府憂心出現爭議很少依循，全台僅台北市與北區各醫學院教學遺體聯絡中心密切配合，全台灣人口最多的新北市也未落實。

雖有法源可依循，但執行過程仍面臨許多挑戰，捐作教學遺體不只考驗民情接受度，還有公部門對醫學教育的理解與支持。對無主承領遺體，與其直接火化，為何不能發揮生命最後價值，成為醫學院師生無語良師？

正在求學的醫學生，日後將扮演病患的守護者，一名良醫的養成，必定要在學生時期接受扎實訓練，不容一知半解。近年大體老師荒加劇，收募大體老師條件也放寬，一名教解剖學的老師說，每一具大體老師得來不易，有次假日禮儀公司說缺人手，他便下場充當搬運工，只為了讓學生有更多教學資源。千里迢迢赴花蓮、南部載運大體老師回北部醫學院也不嫌遠，因為每一具大體老師都彌足珍貴。

其實不只大體老師缺乏，解剖學的師資也不足，基礎醫學人才產生斷層危機。為了台灣的醫學教育，主政者、教育單位都不該袖手旁觀，醫學生訓練影響深遠，全民醫療福祉豈容輕忽？