文化部「文協獎章」頒獎 洪範書店葉步榮等15位獲獎

「文協獎章是以時代之名的文化獎項。」文化部長史哲如此形容文協獎章。文化部今（16）日舉行「文協獎章」頒獎典禮，感謝15名長年致力於推動臺灣文化，為藝術發展默默付出的文化守護者，向其致上最崇高的敬意。行政院副院長鄭文燦則期待實踐文協精神「集合大家的力量」，讓文化在半導體之外，成為台灣遞向世界那張重要的名片。

今天的頒獎典禮上，包括鄭文燦、史哲、故宮院長蕭宗煌、唐美雲歌仔戲團團長唐美雲、得獎者及其親友等貴賓蒞臨頒獎典禮，一同見證得獎者對文化奉獻的畢生心力。

本屆「文協獎章」由全國各公協會、團體推薦224名，最終獲選15名得獎者，各類別得獎者多年來默默耕耘與付出，透過鼓吹、教育、營運、研究、組織等不同方式，傳承及推展台灣文化藝術。

行政院副院長鄭文燦致詞時提到，文化部長史哲上任時提出，「壯大台灣內容，建立文化自信」，進一步來說，「台灣內容要擁抱世界，文化自信才能夠繁花盛開」。鄭文燦感謝15位文協獎章得主在各領域的開創，「讓台灣之所以成為台灣，更產生了台灣人的文化自信」。

史哲表示，文化部在2年前文協成立百年的時刻創立了文協獎章，希望藉由表彰台灣文化的推手，以傳承文協精神。他認為15位得獎者都是灌溉台灣文化的實踐者，也是建構文化主體性的先行者。

代表藝術文化團隊致詞感謝所有文協獎章得主的唐美雲表示，文化是豐富又龐大的有機體，不管是有形或是無形，「文化就在我們的生活當中」。她感謝所有的得獎者，為了台灣文化打拼、認真前行，也期盼藉由文協獎章的頒予，所有的文化工作者繼續努力、無畏往前走，「因為大家的傳承，台灣文化才能代代相傳」。

2023文協獎章得獎名單：

文化資產與綜合組：陳立栢（財團法人陳澄波文化基金會董事長）、廖武治（財團法人台北保安宮董事長）

博物館、地方文化館及社區營造組：唐麗芳（雲林故事人協會創會理事長）、臧振華（國立清華大學人類學研究所所長）

工藝及文創組：林磐聳（亞洲大學講座教授）、陳景林（天染工坊藝術總監）

影視及流行音樂組：陳立育（中華民國聾人協會聾影隊編導）、葉垂青（白金錄音室創辦人）、鄭捷任（鐵花村音樂聚落音樂總監）

人文及出版組：葉步榮（洪範書店負責人）、廖祿立（財團法人台灣閱讀文化基金會董事長）

視覺藝術、表演藝術、傳統藝術組：張秀琴（秀琴歌劇團團長）、黃才郎（藝術家）

文化交流組：塩谷陽子Yoko Shioya（紐約日本協會藝術總監）、齊莉莎ElizabethZeitoun（中央研究院語言學研究所研究員）