桃捷停駛原因曝光 1000人受影響、120乘客延軌道疏散

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
機捷受火災影響一度停駛，乘客被疏散到車站外。圖／新北市消防局提供
機捷受火災影響一度停駛，乘客被疏散到車站外。圖／新北市消防局提供

捷運桃園機場線今晚9時許發生系統異常，A1台北車站至A7體育大學站一度暫停營運，現已恢復行駛。桃捷表示，本次事件影響約1000人，有120位乘客下軌疏散到A6站；受影響乘客7天內可持票卡至詢問處辦理退票，如使用TPASS定期票者以補償一次票方式辦理。

桃捷指出，16日20時43分，A1台北車站至A11坑口站第三軌電力異常跳脫，同時A5泰山站動力變電站滅火系统主動啟動釋放FM200（低汙染氣體滅火系統藥劑）。

桃捷表示，經桃捷公司人員緊急轉供後回復電力，僅造成 A1至A7 站暫停營運，同時啟動接駁車疏運乘客；21時49分全面恢復供電，開始調整班距，營運逐步恢復正常。

桃捷表示，本次事件影響約1000人，退票564人，有120 位乘客下軌疏散到A6站；其中有一名年約40歲女姓乘客因坐輪椅行動不便，由司機員陪同留在車上等待恢復送電，搭原列車於A6站換搭乘普通車到A10山鼻站下車。

桃捷 桃園機場 台北車站

延伸閱讀

桃園機捷晚間系統異常 台北車站至體育大學站暫停營運

桃捷延伸中壢綜規過關送行政院 市府拚8年捷運環狀通車

北捷文湖線再出包 「設備發生告警訊息」停駛20分鐘

台鐵台東=山里土石流覆蓋路線搶修 晚間行駛概況出爐

相關新聞

長榮航空遭控要空服員發「曖昧詩卡」 乘客多次搭訕以為愛情來了

長榮航空10月起在長程航線商務艙發放迎賓詩卡，桃園市空服員職業工會批評，詩卡字眼非但曖昧，還要空服員在詩卡署名，引起乘客...

一周降雨熱區出爐 周五下半天起北台灣轉涼、雨區擴大

中央氣象署指出，東北季風消消長長，主宰未來一周天氣。明天氣穩定，周三至周四東北季風減弱，周五下半天起，北台灣轉涼，雨區擴...

少子化仍在加速 網暗諷「這一政策」大成功

近年來少子化的狀況仍在加速，一名網友在PTT發起討論，每年出生數量穩定大約20萬人，直到110年開始即速下滑，不禁提出質疑，為何少子化速度這麼快...

台灣最宜居城市在哪裡？網曝關鍵「這一點」就知道

台灣最宜居的城市是哪裡呢？一名網友在PTT發起討論，談到一座城市最宜居的評比項目，包含空氣品質、交通之外，還有物價、房價及購物便利性等等...

百億新藥基金預計114年上路 病友團體盼修法保財源

國內癌症病友等待癌症新藥納入健保，平均需等787天。衛福部健保署規畫，將比照英國癌藥基金模式，籌設規模達新台幣100億至...

機場捷運一度停駛！A5泰山站機房啟動異常訊號 消防趕抵現場

桃園機場捷運位於新北市泰山區新北大道四段的「A5泰山站」，站內2樓機房的消防設備於今晚8時47分發出異常警報，系統自動通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。