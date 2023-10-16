桃捷停駛原因曝光 1000人受影響、120乘客延軌道疏散

捷運桃園機場線今晚9時許發生系統異常，A1台北車站至A7體育大學站一度暫停營運，現已恢復行駛。桃捷表示，本次事件影響約1000人，有120位乘客下軌疏散到A6站；受影響乘客7天內可持票卡至詢問處辦理退票，如使用TPASS定期票者以補償一次票方式辦理。

桃捷指出，16日20時43分，A1台北車站至A11坑口站第三軌電力異常跳脫，同時A5泰山站動力變電站滅火系统主動啟動釋放FM200（低汙染氣體滅火系統藥劑）。

桃捷表示，經桃捷公司人員緊急轉供後回復電力，僅造成 A1至A7 站暫停營運，同時啟動接駁車疏運乘客；21時49分全面恢復供電，開始調整班距，營運逐步恢復正常。

桃捷表示，本次事件影響約1000人，退票564人，有120 位乘客下軌疏散到A6站；其中有一名年約40歲女姓乘客因坐輪椅行動不便，由司機員陪同留在車上等待恢復送電，搭原列車於A6站換搭乘普通車到A10山鼻站下車。