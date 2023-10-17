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陽光行動／中山後醫 遠赴花蓮上解剖課

聯合報／ 記者王燕華趙容萱李文德／連線報導

全台各醫科大體老師來源以北部最吃緊，清華大學後醫系去年開學三個月後，才在長庚大學支援下，迎來兩位大體老師；去年中山大學學士後醫學系招收第一屆，師生遠赴花蓮慈濟大學醫學院上解剖課，因為慈濟多年的自願捐贈制度，讓大體老師不虞匱乏。

慈濟推廣大體捐贈行之有年，大體老師來源相對穩定，原則上每四名醫學生共用一具大體老師，若加上學士後中醫學系學生，平均七至九名學生共用一具大體，授課品質相對好。

慈濟表示，早年在全台各地成立遺體捐贈聯絡網，目前有四萬二千多人簽署自願捐贈同意書，實際捐出一二一七人。大體除經防腐處理供醫學系上解剖教學，也會急速冷凍，作為大體模擬手術教學，供年輕實習醫師、臨床醫師精進技術。

慈濟大學表示，累計用在大體解剖教學有三九八人，年紀從十六歲至九十四歲不等，尚有四十九名大體老師冰存中，庫存量可用到二○二六年。

台中的中山醫學大學、中國醫藥大學醫科，解剖課由十名學生共用一具大體，來源有自願者直接捐給學校，也有中部七個地檢署等組成的中部地區遺體處理中心，在驗屍時獲家屬同意轉介而來。

中部地區遺體處理中心一九九二年成立，成員包含台中、苗栗、新竹、南投、彰化、嘉義、雲林等七個地檢署，以及中區老人之家、中國醫藥大學、中山醫學大學、彰化基督教醫院等機構，目的在於檢方驗屍時，可協助媒合更多的大體老師供教學使用。

台南的成功大學醫學院近年受疫情衝擊，收募的大體減少，一一○學年度只好改採遠距教學，除減半使用大體老師，也搭配師生解剖錄影輔助教學。

中山醫學大學 慈濟 醫師

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