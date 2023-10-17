聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽光行動／大體老師 短缺告急

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北報導
成功大學醫學系大三學生上解剖課，每十五名學生共用一具大體老師，學生圍成三圈，而這種上課情形在北部醫學院校也常見。圖／成大細胞生物與解剖學研究所長莫凡毅提供
成功大學醫學系大三學生上解剖課，每十五名學生共用一具大體老師，學生圍成三圈，而這種上課情形在北部醫學院校也常見。圖／成大細胞生物與解剖學研究所長莫凡毅提供

在醫學院，有一群特別的老師，用獨特方式傳道、授業、解惑，是貨真價實的「身教」，被稱為大體老師。北部八所醫學院校每年逾千名醫學生上解剖課，平均十四、十五名學生共用一具大體，上課圍成兩、三圈，八校評估每年要八十具遺體才夠用，但過去五年平均每年收募不到六十具，醫學教育陷困境。

大體老師須經本人生前簽署、身後家人同意、遺體情況符合條件等關卡才能取得，雖有教學軟體或虛擬實境教學設備取代，醫界認為仍比不上大體解剖實作及觀察，這些解剖台上的「無語良師」，引領學子掌握人體奧祕，造福其他患者。

北醫大醫學系 15學生共用一大體

大體老師不足 影響教學 製表／王慧瑛
大體老師不足 影響教學 製表／王慧瑛
走過三年疫情，大體老師荒更加嚴峻。台北醫學大學解剖學教授洪君琳說，北醫大五年前廿人用一具大體，目前醫學系學生是十五人共用一具，牙醫系學生則是九十多人共用三具，相當於卅多人用一具，對老師或學生都很吃力。

洪君琳表示，因供給吃緊，大體老師條件放寬，除非有傳染疾病、大傷口、身材過瘦或過胖，北醫大基本上都會收，包含少一顆腎、曾換肝、截肢等，不輕易放棄資源。

醫學院收領無名屍 各縣市少執行

根據一九八四年修訂的「解剖屍體條例」，無親屬請領的屍體，由警察機關或衛生機關通知所在地醫學院組成的屍體收集機構，負責分配各醫學院收領，並登報公告，限於廿五日內認領。自登報公告日起滿一個月，無親屬認領者，得由醫學院執行大體解剖。雖有此法源，各縣市政府卻很少執行，全台僅台北市與台灣北區各醫學院教學遺體聯絡中心密切配合，鄰近的新北市未落實此一機制。

台大醫學院解剖學科教授李立仁直言，可能是法條太冷門才長期被忽略，無主承領遺體包含安置或路倒兩大類，以台北市去年為例，從安置管道而來無主承領遺體有十具，從路倒而來無主承領遺體七具，北區各醫學院教學遺體聯絡中心承領六十三具，無主占十七具，相當於四分之一強，收來的大體再分配給北部八所設有醫科的大學使用。

眼見教學遺體嚴重短缺，解剖學老師很焦急，台大、輔大等醫學系教授近期拜訪新北市府，盼打開無主承領遺體交由教學使用管道。

為醫學盡力 新北擬跟進修訂辦法

李立仁指出，目前依「新北市處理無名屍體辦法」，直接交由殯儀館處理屍體，其實「解剖屍體條例」授權警方或衛生局可將無親屬認領屍體，交由醫學院教學遺體聯絡中心收領評估。

新北市政府副秘書長柯慶忠表示，台北市十八年前即訂有「台北市處理無名屍自治條例」，可依「解剖屍體條例」辦理或由殯葬管理處依規定處理。「新北市處理無名屍辦法」可修訂得更完備，近期將舉行跨局處會議，「考慮跟進」，為醫學教育盡力。

台大醫學院

延伸閱讀

父親病逝留下3兄弟 他苦讀考上陽明交大醫學系「我像在醫院長大的」

恐怖冰箱藏屍！餐廳冰箱驚現全裸男屍嚴重腐爛 揭死者身份難理解

空氣瀰漫死亡氣息！紐時記者直擊屠殺慘況 哈瑪斯斬首嬰兒、殺人滅門

石碇登山涼亭歇腳竟見屍體 民眾登山嚇壞急報警

相關新聞

交長王國材坦言：陸客團今年不會進來

兩岸觀光目前僅小幅度開放第三類陸客申請來台，兩岸團客旅遊卻仍未開放，觀光業者無不企盼開放大陸團客來台，但交通部長王國材昨...

百億新藥基金財源 癌團有疑慮

癌症新藥納入健保，時程漫長，平均需等七八七天，衛福部健保署規畫，比照英國癌藥基金模式，籌設一百億至一百廿億元等規模的「新...

陽光行動／大體老師 短缺告急

在醫學院，有一群特別的老師，用獨特方式傳道、授業、解惑，是貨真價實的「身教」，被稱為大體老師。北部八所醫學院校每年逾千名...

陽光行動／捐出大體 生前是老師 身後也是老師

台大醫學院外牆有二面「無語良師芳名錄」，當中有許多人生前是老師、死後成為大體老師，包含台大醫學院前院長謝博生、楊照雄、教...

陽光行動／祖父母捐大體 孫子恰好讀慈大醫科

常喜法師是慈濟大學今年十二名無語良師之一，常喜法師俗家名黃慈甫，她生前是慈濟志工，二○一二年丈夫洪朝銓成為慈大模擬手術的...

機捷疑電力跳脫火警訊號 影響千人 司機員陪輪椅婦待車

桃捷公司昨天深夜說明，昨晚8時43分A1台北車站至A11坑口站因第三軌電力異常跳脫，同時A5泰山站動力變電站滅火系统主動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。