陽光行動／大體老師 短缺告急
在醫學院，有一群特別的老師，用獨特方式傳道、授業、解惑，是貨真價實的「身教」，被稱為大體老師。北部八所醫學院校每年逾千名醫學生上解剖課，平均十四、十五名學生共用一具大體，上課圍成兩、三圈，八校評估每年要八十具遺體才夠用，但過去五年平均每年收募不到六十具，醫學教育陷困境。
大體老師須經本人生前簽署、身後家人同意、遺體情況符合條件等關卡才能取得，雖有教學軟體或虛擬實境教學設備取代，醫界認為仍比不上大體解剖實作及觀察，這些解剖台上的「無語良師」，引領學子掌握人體奧祕，造福其他患者。
北醫大醫學系 15學生共用一大體
走過三年疫情，大體老師荒更加嚴峻。台北醫學大學解剖學教授洪君琳說，北醫大五年前廿人用一具大體，目前醫學系學生是十五人共用一具，牙醫系學生則是九十多人共用三具，相當於卅多人用一具，對老師或學生都很吃力。
洪君琳表示，因供給吃緊，大體老師條件放寬，除非有傳染疾病、大傷口、身材過瘦或過胖，北醫大基本上都會收，包含少一顆腎、曾換肝、截肢等，不輕易放棄資源。
醫學院收領無名屍 各縣市少執行
根據一九八四年修訂的「解剖屍體條例」，無親屬請領的屍體，由警察機關或衛生機關通知所在地醫學院組成的屍體收集機構，負責分配各醫學院收領，並登報公告，限於廿五日內認領。自登報公告日起滿一個月，無親屬認領者，得由醫學院執行大體解剖。雖有此法源，各縣市政府卻很少執行，全台僅台北市與台灣北區各醫學院教學遺體聯絡中心密切配合，鄰近的新北市未落實此一機制。
台大醫學院解剖學科教授李立仁直言，可能是法條太冷門才長期被忽略，無主承領遺體包含安置或路倒兩大類，以台北市去年為例，從安置管道而來無主承領遺體有十具，從路倒而來無主承領遺體七具，北區各醫學院教學遺體聯絡中心承領六十三具，無主占十七具，相當於四分之一強，收來的大體再分配給北部八所設有醫科的大學使用。
眼見教學遺體嚴重短缺，解剖學老師很焦急，台大、輔大等醫學系教授近期拜訪新北市府，盼打開無主承領遺體交由教學使用管道。
為醫學盡力 新北擬跟進修訂辦法
李立仁指出，目前依「新北市處理無名屍體辦法」，直接交由殯儀館處理屍體，其實「解剖屍體條例」授權警方或衛生局可將無親屬認領屍體，交由醫學院教學遺體聯絡中心收領評估。
新北市政府副秘書長柯慶忠表示，台北市十八年前即訂有「台北市處理無名屍自治條例」，可依「解剖屍體條例」辦理或由殯葬管理處依規定處理。「新北市處理無名屍辦法」可修訂得更完備，近期將舉行跨局處會議，「考慮跟進」，為醫學教育盡力。
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