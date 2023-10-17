百億新藥基金財源 癌團有疑慮

癌症新藥納入健保，時程漫長，平均需等七八七天，衛福部健保署規畫，比照英國癌藥基金模式，籌設一百億至一百廿億元等規模的「新藥基金」，讓病友及早用藥。衛福部長薛瑞元昨表示，為讓癌症患者及早用藥，明年先從健保總額預算給付新藥，初步規畫四十億元，至於新藥基金如何設置、財源為何？將於明年討論，可望後年上路。

健保署今年八月底公布設置「新藥基金」，但細節、期程、財源仍不明，引發病友團體疑慮。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，若新藥基金財源係從公務預算編列，等於稅收多寡，決定基金挹注狀況。

蔡麗娟呼籲，政府應加速「癌症防治法」修法進度，讓基金財源受到法源規範，運作獲得保障，希望有機會與健保署長石崇良會面，討論「新藥基金」相關議題；癌症病人生命有限，有如和時間賽跑，但平均等上七八七天才可使用健保給付新藥，且給付標準嚴格，僅三成患者符合給付資格，政府應保障及挹注癌新藥治療資源，嘉惠癌友及家屬。

癌症希望基金會董事長王正旭指出，「新藥基金」由公務預算支出，較其他管道穩定，但先決條件是總統、行政院須充分支持此政策；基金初期以支付癌症新藥為主，可解決癌友用藥需求，但未來應擴及其他疾病新藥、新科技及罕病用藥。

對於醫界及病友團體的建議，薛瑞元表示，健保署日前至英國考察癌藥基金，該制度類似健保「新藥暫時性支付」，成效不錯；為縮短癌症病人用藥時程，明年新藥支付部分，先由健保總額醫院部門新藥項目給付；如果等待明年編列公務預算，再設置「新藥基金」，後年才能上路，對癌症病人來說，緩不濟急。

至於病友團體關心「新藥基金」設置、財源，以及「癌症防治法」修法等方向，薛瑞元指出，將於明年研議「新藥基金」設置細節，包括，財源是否採取公務預算編列，或納入健保總額。

「癌症防治法」修法方面，薛瑞元表示，目前規畫「新藥基金」以癌症新藥為優先，一旦擴及到其他的新藥、罕藥等，相關法規反而形成限制，這方面還需再加研議。