新冠半封城期間 台灣糖友血糖控制進步了

2020年初，新冠肺炎在全球大流行。台灣在疫情之初，採用公共衛生防堵政策奏效，穩定保留醫療量能；直至2021年5月19日，才因本土案例暴增，全國疫情進入第三級警戒。

三級警戒期間，全國性的應變措施，包含民眾外出時應全程佩戴口罩、保持社交距離、關閉公共休閒娛樂場所、餐飲業一律外帶、賣場及超市加強人流管制、禁止聚會與聚餐、學生停課、分流及居家上班等嚴格性半封城管制等。

之後，隨著病毒特效藥的研發與接種疫苗的集體免疫，全球疫情降溫，世界衛生組織（WHO）終於在2023年5月5日宣布全球疫情結束，台灣也全面開放。

在三級警戒期間，整體環境的改變，必然影響慢性病友的生活模式與疾病控制。許多國家的醫療院所被迫關閉來全力應對失控的疫情，台灣因早已保留醫療量能，醫療院所的慢性病門診仍正常運作。

論及一個國家在新冠疫情期間的醫療政策表現良好與否，可以從最嚴重的「半封城管制」時的慢性病控制良好與否來觀察。

以糖尿病為例，回溯國際文獻，世界各國的「半封城管制」對糖尿病友血糖控制影響結論不一，甚至多有退步，台灣糖尿病友的血糖控制則是進步的。

台灣本土發表的國際文獻有二篇。一為台中榮總發表的8663位糖尿病友的資料庫論文，「半封城管制」期間，糖友的糖化血紅素（HbA1c）從7.17%下降到7.03%；二為筆者發表的論文，以台安醫院943位糖尿病友統計，「半封城管制」期間，糖友的糖化血色素從7.0%下降到6.8%。兩者本土資料不謀而合，代表在這非常時期，台灣糖尿病友的血糖控制進步。