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第33屆醫療奉獻獎／戴嘉言 快閃門診+綠色通道 將醫療資源送入山區

聯合報／ 記者李青縈╱專訪
醫療車搭在超音波儀器，讓戴嘉言(右)可以在各地「快閃」為偏鄉提供醫療服務。圖／戴嘉言提供
醫療車搭在超音波儀器，讓戴嘉言(右)可以在各地「快閃」為偏鄉提供醫療服務。圖／戴嘉言提供

「醫療平權」四個字近年喊得震天響，其實高雄醫學大學附設醫院副院長戴嘉言已經默默實踐26年。為了替原住民彌補不平等的醫療權利，他在醫院裡開設原住民特別門診，也「移樽就教」到山地開設快閃門診，就近診治，努力讓山地居民享有盡量接近平地水準的醫療資源。

戴嘉言對偏遠山地的關切啟蒙於唸高醫時，隨服務隊去偏鄉學校辦營隊，從此惦記偏鄉民眾的需求。他不只身體力行，在成為師長後，更推動偏鄉醫療的概念向下扎根。

在高醫，臨床醫師要下鄉，醫學生也要深入山區，到偏鄉見習。戴嘉言說，每個學生的背景不同， 可能有些人沒辦法想像偏鄉的醫療環境、醫療設備，因此高醫在大一、大二的選修課程就安排學生認識不同族群、不同地區。

戴嘉言直言，偏鄉、山地最大的問題在於醫療資源不足，醫療幾乎只能仰賴當地衛生所。若發生急症、重症，因為路途遙遠，就算從山上送下來急診處理，也是凶多吉少。「應該強化在地醫療，把資源放在當地，而不是要病患舟車勞頓地去就醫。」

網路不穩 健保卡讀取要2分鐘

戴嘉言(右一)帶醫學生深入山區，到偏鄉見習。圖／戴嘉言提供
戴嘉言(右一)帶醫學生深入山區，到偏鄉見習。圖／戴嘉言提供
山區連通訊傳輸也有困難。戴嘉言說，一般看診必備的「健保卡」需要讀取資料、傳輸資料，在平地看診通常10秒鐘就可以完成，在偏鄉網路不穩定下傳輸約需2分鐘，再遇上網路中斷，資料得重新上傳，一個病人可能就要花10幾分鐘。

專精肝膽胰內科的戴嘉言，大致以兩種形式在偏鄉醫療上貢獻其專長。一是在桃源鄉、達仁鄉等地設置專科醫師門診；另一是「外展門診」，高醫組醫療團隊，到泰武鄉、獅子鄉等地看診。他形容外展門診像快閃店，在各處短暫出現，替當地病人治療。至於偏鄉服務地點的選擇，則依據肝病程度，優先前往嚴重的地區。

接種疫苗 B肝帶原者比率仍高

醫療奉獻獎 個人獎 記者劉學聖╱攝影
醫療奉獻獎 個人獎 記者劉學聖╱攝影
我國在1985年推行新生兒B肝疫苗接種，讓B肝感染率大有改善，但攤開數據，平地B肝帶原者不到千分之一，山地區域仍高達2%至3%，雖然都接種疫苗，卻出現明顯落差。戴嘉言推測，可能是山區斷電影響冰箱保存疫苗的效果，或是家長未按照時程讓孩子接種疫苗，以致影響疫苗效力，因此戴嘉言進行募款，讓山地小朋友再次接種疫苗、完善保護力。

城鄉差距不只體現在醫療資源分配的問題上，民眾觀念也有落差。譬如戴嘉言在偏鄉篩檢時發現民眾有肝癌，不嚴重應該容易處理，患者卻認為自己是「受懲罰」而不願意治療，讓他感嘆須再加強推廣衛教，才可能消除醫療觀念的誤解跟偏差。

醫院專車 接送病患快30年

還有不少偏鄉居民考量交通困難或礙於農忙等牽涉生計的因素，就算已發現身體有問題，卻遲疑著不願意就醫。有一次在篩檢時發現一名病人胰臟病變，勸他治療卻面有難色，戴嘉言採取非常手段，直接交代他回家收行李，和醫療隊一起搭醫療車下山，送醫治療。

為了讓偏鄉居民到醫院就診更便利、迅速，戴嘉言規畫「綠色就醫通道」，由高醫提供專車接送偏鄉居民來往醫院，並專為偏鄉居民開設肝病特別門診。這樣的模式已經運行快30年。

貼近民眾 看診也說簡單族語

為貼近當地民眾，戴嘉言在偏鄉看診時會穿插使用原住民族語，說說簡單的「呼吸」、「放鬆」等字詞，形成看診時一下出現英文術語向旁邊醫學生解釋，一下出現阿美族、布農族語等有趣景象。原住民足夠感受到戴嘉言的用心良苦。

目前戴嘉言一個月仍會去偏鄉服務4、5次，每次半天至一天不等。偏鄉服務的範圍幅員廣大，平常仍仰賴跟當地衛生局的緊密配合。他說，當醫院檢查報告發現腫瘤、癌症時會即刻與當地衛生所聯繫，通知民眾盡快回來檢查，再搭配綠色通道的就醫管道，盡可能讓等候時間縮短。

2016年起配合政府的「消除C肝」政策，目標是「必須篩檢九成的民眾並且治療八成民眾」，當時重中之重是桃源鄉，經過多年定期檢查治療已經達到消除目標，但仍不能掉以輕心。

經過多年努力，肝病狀況已大有改善，戴嘉言笑稱「最近看診需求變少，自己快失業了」，但後續追蹤仍要持續進行，現在仍會在桃源、達仁等處定期看診。

偏鄉學校 疫苗 高醫

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