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新聞眼／政治角力 旅遊業者從期待等到無奈

聯合報／ 本報記者周彥妤

兩岸關係轉冷，以陸客為主力的台灣觀光業，始終寄望政府先退一步，但談到大陸團客來台議題，交通部長王國材一句「看明年」，宣告陸客百萬目標跳票，反而更凸顯這齣寫好的政治劇本，各方煞有其事地演出，業者終究盼不到兩岸觀光的春雨，只能從滿心期待到哀莫大於心死；受害的對象，終究是從疫情以來就位處海嘯第一排的觀光旅遊業。

陸委會八月廿四日宣布恢復兩岸團客旅遊規劃，初期每天開放各兩千人次團客來往，以一個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期，然而陸方開放團客旅遊國家，唯獨不見台灣。

業者長期處於不確定性中，今年不斷向政府喊話，希望開放兩岸團客旅遊。只是進度停滯不前，導致業者從充滿期待、批評，到聽見王國材昨天終究鬆口定調，陸客大概今年都不會來了，業者反而語氣平靜，簡直哀莫大於心死。

政治盤算，是道難解的題，觀光旅遊業者只能從充滿期待，轉為無奈，甚至企盼有轉圜餘地，不正是蔡英文政府既要給業者希望，卻又一再把希望澆熄的最佳寫照嗎？誰能保證明年總統大選後，兩岸關係可就此解凍，排除政治角力，讓台灣邁向真正的觀光大國之路？這些問題，值得執政者仔細思量。

陸客 王國材 交通部長

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