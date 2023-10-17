交長王國材坦言：陸客團今年不會進來

兩岸觀光目前僅小幅度開放第三類陸客申請來台，兩岸團客旅遊卻仍未開放，觀光業者無不企盼開放大陸團客來台，但交通部長王國材昨首度坦言，「今年應該都不會進來，要看明年」，等同宣告今年百萬人次陸客來台的目標跳票。觀光業者表示，仍盼能開放台灣團客赴陸觀光，並與陸客團來台一事脫勾，否則只好「等選舉後再說」。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，政府把台灣團客赴陸、陸客團來台綁在一塊，但觀光業者認為應脫勾，畢竟陸客來台觀光產值每年三千至四千億元，疫情前占我入境旅客三分之一市場，對經營影響至為關鍵。就看明年總統大選後，兩岸政府局勢不要那麼緊張，進而有重啟契機。

「只好等選舉後再說，現在再多爭辯，意義也不大」。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁像早已預見結果般地說，交通部多次與業者溝通表達要雙向互惠，但旅遊業仍盼能開放台灣團客赴陸觀光，希望年底前有轉圜餘地。

新冠疫情後，交通部觀光署定出年底迎接六百萬人次國際觀光客目標，其中一百萬人次為陸客。國民黨立委傅崐萁昨在立法院質詢，詢問大陸團客何時能來台，王國材表示，經私下了解，今年應該都不會進來，要看明年。

傅崐萁指出，疫後民眾拚命往國外跑，國內旅遊跌幅逾兩成，他希望王國材向行政院反應，積極處理兩岸團客來台的事情，若對此拿不出解決辦法，也要有因應對策。王國材回應，我方已積極處理，釋出善意，但陸方仍無回應；希望陸方開放他們的團客進來，否則若台灣團客到大陸，大陸團客卻不來台灣，對台灣觀光旅宿業影響甚巨。