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少子化仍在加速 網暗諷「這一政策」大成功

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來少子化的狀況仍在加速，一名網友在PTT發起討論，每年出生數量穩定大約20萬人，直到110年開始急速下滑，不禁提出質疑，為何少子化速度這麼快？示意圖。圖／Ingimage
近年來少子化的狀況仍在加速，一名網友在PTT發起討論，每年出生數量穩定大約20萬人，直到110年開始急速下滑，不禁提出質疑，為何少子化速度這麼快？示意圖。圖／Ingimage

近年來少子化的狀況仍在加速，一名網友在PTT發起討論，每年出生數量穩定大約20萬人，直到民國110年開始急速下滑，不禁提出質疑，為何少子化速度這麼快？

原PO表示，在沒有任何政策因素，也未發生戰爭或是飢荒的情形下，106年的出生率開始逐年下降，今年1至9月更是只有不到10萬多人出生，原PO不禁提出質疑，這遞減速度太可怕了吧！

貼文一出，網友們議論紛紛，許多人反諷「成立少子女化辦公室的政策大成功」，也有一部分網友表示房價才是造成大家不想生育的最大原因，「房價通膨啊！」、「與房價上漲成負相關，越漲就越不想生」、「造成房價上揚，更多人不想生」、 「薪水漲幅完全跟物價房價脫勾，生了會餓死」。

也有一部分網友認為許多政策還有改善的空間，「懷疑還有退休金可以領嗎？」、「政府負責炒作房屋，薪資低下」、「看不到未來，不敢生」、「政策影響很多吧！」

另外，除了低薪、高房價外，有一部分網友認為是提倡女權主義的緣故導致生育率下滑，「不婚不生女權崛起」、「女權意識抬頭了！」

出生人口溜滑梯。圖／聯合報製表
出生人口溜滑梯。圖／聯合報製表

少子化 PTT

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