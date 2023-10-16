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不能小看醫院碳排 一罐氣喘藥溫室氣體等於開車300公里

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
林名男說，醫院麻醉氣體地氟醚（Desulfurane），一個小時產生的溫室氣體，與一輛車開300公里的產生量相同。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
林名男說，醫院麻醉氣體地氟醚（Desulfurane），一個小時產生的溫室氣體，與一輛車開300公里的產生量相同。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

節能減碳、永續發展議題備受關注，想不到的是，照顧民眾健康的醫療院所碳排放量，竟不可小覷，依台灣綠色生產力基金會2021年研究發現，台灣非生產性質行業的能源消費，以醫院用電消耗比率達16.09%最高，其次是車站及軌道達13.54%，第三為學校12.34%。嘉義大林慈濟醫院副院長林名男說，以醫院使用的氣喘藥來說，一罐所產生的溫室氣體，等同一輛車開300公里的排放量。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，今於馬偕醫院發表「醫院永續發展的機會與挑戰」演說指出，國內醫院評鑑於4年後，將納入永續發展ESG評鑑，E代表環境（Environmental）、S是社會（Social）、G為公司治理（Governance）。經英國國民保健署（NHS）分析，醫院內碳排放範疇的排放來源，其中以藥品及化學品占比20%最高，其次是醫療器材占10%，非醫療器材8％。台灣綠色生產力基金會研究也發現，台灣非生產性質行業的能源消費，以醫院用電消耗量最高。

嘉義大林慈濟醫院副院長林名男指出，醫院的碳排量其實比工業碳排量低，但醫院有別於一般企業員工下班後，公司關閉空調、照明，但醫院為全天候照顧病人，需要24小時空調、照明，如開刀房的溫度會比較冷一點，約維持在攝氏20度，原因是開刀的時候，醫護人員衣服都穿厚厚的，所以溫度要更低，這是醫院用電量很高的場域。

此外，醫院常有醫療廢棄物，如生物危害廢棄物依法規必須焚燒，而每次焚燒就會產生溫室氣體效應，這也是非常高的。林名男舉例，如醫院麻醉氣體地氟醚（Desulfurane），一個小時產生的溫室氣體，與一輛車開300公里的產生量相同，或是氣喘用藥氫氟碳化物(Hydrochlorocarbon)，使用一罐排放的溫室氣體，也與汽車跑300公里的排放量相同。

為降低醫院碳排放，林名男指出，在保證醫療品質及病人安全下，可以做些調整，包括採用綠色建築降溫，節能，節水、節電，因很多病人都會來到醫院，醫院如果進行節能減碳，是會被信任的一個專業，且效果會好一點，減少醫院對環境的衝擊。

台灣永續能源研究基金會今年起與多家醫院合作，今與馬偕醫院簽署「醫院永續發展倡議書」實踐ESG。馬偕醫院總院長張文瀚說，醫療機構守護民眾健康，面對碳排放量、社會支持與承諾及永續發展，對醫院經營而言，三者缺一不可。

簡又新指出，依台灣綠色生產力基金會2021年研究發現，台灣非生產性質行業的能源消費，以醫院用電消耗比率達16.09%最高。記者沈能元／攝影
簡又新指出，依台灣綠色生產力基金會2021年研究發現，台灣非生產性質行業的能源消費，以醫院用電消耗比率達16.09%最高。記者沈能元／攝影

馬偕醫院 碳排放 氣喘

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