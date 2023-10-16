西台灣明空品「亮橘燈」國健署：避免外出或配戴口罩

明天出門要小心「空氣汙染」。根據環境部空氣品質預報資料，明日全台西半部受到東北風影響，北部空氣品質「亮橘燈」，僅竹、苗為程度較輕，中南部也皆為橘色提醒的空氣品質。衛福部國健署建議，西半部地區民眾減少戶外活動，若一定要外出，則配戴妥口罩。

全台明日受環境風場東北風影響，東北風挾帶境外汙染物移入影響，北部地區汙染物易累積。環境部預報指出，明日西半部須留意午後光化作用致使臭氧濃度上升，中南部位於下風處，擴散條件較差，汙染物易累積。金門為對所有族群不健康「紅色警示」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為對敏感族群不健康「橘色提醒」等級；竹苗、宜蘭、花東空品區則為「普通」等級。

國健署提醒，西半部地區民眾，空氣品質不良期間盡量減少戶外活動，若一定要外出，建議配戴口罩，才具有保護力；氣喘、呼吸道疾病患者，更應改以室內活動，並適當關閉門窗，且平常注意保持清潔，遠離過敏原及誘發源，避免刺激物、規律運動保健康及增加自我抵抗力等，以有效控制疾病。

國健署說，為降低空污對身體的危害，民眾可隨時注意環境部空氣品質監測網訊息(https://airtw.epa.gov.tw/)，或透過「環境即時通」手機APP查詢相關資訊，強化自身防護。