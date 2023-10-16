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台灣最宜居城市在哪裡？網曝關鍵「這一點」就知道

聯合新聞網／ 綜合報導
房市示意圖。聯合新聞網資料照／記者游智文攝影
房市示意圖。聯合新聞網資料照／記者游智文攝影

台灣最宜居的城市是哪裡呢？一名網友在PTT發起討論，談到一座城市最宜居的評比項目，包含空氣品質、交通之外，還有物價、房價及購物便利性等等，讓原PO不禁好奇詢問「台灣哪個城市最宜居？」

貼文一出，引起了網友們的熱烈討論，「雙北，捷運發達出門不用騎車開車，醫院、學校、工作機會也都最多」、「不考慮房價的話就台北」、「一定是台北」、「未來30年西部城市只有台北沒缺水危機」。

然而，也有另一派人提出不同意見，「雙北東北季風下來就陰雨天了哪裡宜居」、「最爛就台北吧！貴、天氣空氣都差」、「台北市天氣超爛，不要來」、「反正不是台北，陰冷潮濕」。

一部分網友則大推台中，「台中最棒」、「真的要選就台中吧！真的沒得嫌了」、「台中啊！聽說天天太陽」。另外，也有網友推薦新竹和高雄也適合居住，「當然是新竹」、「新竹市，可以存錢」、「絕對是高雄」。

大部分網友認為判斷的最關鍵要點，即從房價就知道哪裡適合居住，「房價最貴的最宜居」、「看哪座城市房價最高不就知道了！」、「房價騙不了人」。

PTT 房價

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