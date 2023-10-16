珍稀植物破壞難補植 信大第二礦場第三採掘場補正再審

信大水泥第二礦場第三採掘場因依2003年環說書審查承諾暫緩開發20年，如今依法提出環境現況差異分析及對策檢討報告，但農業部表示，計畫衝擊區有大量珍稀植物如台灣水青岡，若被開發破壞難以復育或補植，認為本案應撤案不予開發；環委認為，採礦量數據、生態復育計畫不明確，加上多項變更，決議本案補正再審。

開發單位信大水泥在2003年4月25日因依「台灣台泥太白山礦場及信大水泥公司第二礦場礦區公界及毗鄰區域聯合開採案暨用地變更編訂為特定專用區礦業用地環境影響說明書」審查意見中，考量第二礦場及第三採掘場同時開發恐對環境造成影響，因此承諾暫緩開發20年。

信大水泥表示，與台泥礦場公界聯合開採計畫自2006年動工開採迄今已逾17年，為延續礦場穩定產能，需著手籌備復工的前置作業，因此依環評法第16條之1提出環現差及對策檢討報告送審；依照原環說書內容，本案採礦區面積31.3415公頃，實際開採面積約25.7455公頃，可採礦量5777萬噸，年採礦量180萬噸。

但農業部指出，本案計畫衝擊區及對照區有不少保育類哺乳類、鳥類及珍稀植物，尤其計畫衝擊區內有大量稀有植物，加上距離文資法公告為珍稀植物的台灣水青岡生長點位約150多公尺，雖沒在第三採掘場範圍，但為保障台灣水青岡的生存，會以最嚴謹方式審查，認為開發單位應撤案不予開發。

南澳鄉公所也表示，本案開發範圍涉及林業署宜蘭分署所轄羅東事業區的保安林，以及原住民傳統領地，為避免未取得原民部落同意而申請進行開發，造成日後爭議不斷，開發單位應與部落進行諮商取得部落同意及提供回饋機制。

蘇澳鎮公所說，蘇澳平均每年有200多天都是雨天，水土保持措施很難抵抗天然災害強降雨；假日交通車流量極大，開發單位統計的交通流量與實際有出入，應實際至現場了解實況，並召開地方說明會，但為解決疑慮，堅決本案暫緩開發。

地球公民基金會專員梁聖岳也點出多項疑慮，包含礦區的東南側坡是順向坡，但對策沒有詳細寫到要如何面對順向坡的問題；礦區大部分的範圍都是岩屑崩滑中高潛勢區，也鑽了13個孔跟五條地電阻影像剖面測線，報告書的因應對策是否有依據鑑測結果來擬定。

環委指出，本案已過10多年，環境變化很大，開發單位提出環現差，但報告中又提到多處需要變更，差異分析光是用聽的就對環境影響很大，舉例來說，開發單位承諾以索道來運送，而不以卡車進行長期搬運礦石，但又說現有索道量能不足須以卡車運送，分析每日要運輸3000公噸礦石，單日至少150車次來回，每車次運送25公噸，道路根本無法乘載。

環委表示，開發單位除要釐清本案實際開發範圍及逐年開採量（含與聯合開採案差異等），並就號豎井、3號豎井、第3索道等採礦設施施作規畫，分階段呈現各期間對現況環境影響及差異分析；參考鄰近台泥等礦場生態復育作為，重新檢討並研提具體有效的生態保育（復育）措施。

本案開採範圍鄰近台灣水青岡珍貴稀有植物，區內調查有穿山甲等保育類野生動物等，評估縮小本案開採範圍及降低開採量可行性；另外，依開發單位回覆內容，本案後續規畫將涉及第三索道、卡車載運等開發內容變更，建議開發單位評估變更內容，提送環差併審可行性。