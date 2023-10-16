台南流感73人重症、24人死亡 近7年因疫死亡最多的1年

每年秋冬是流感好發季節，台南市截至9月已有73人感染流感併發重症，死亡24人，為7年來因疫情死亡人數最多的1年，台南市長黃偉哲表示，疫情期間大家戴口罩，前2年每年都僅1人死亡，黃偉哲籲請民眾戴口罩，快接種疫苗。

黃偉哲表示，2020年因流感死亡4人、2021及2022年分別為1人，這幾年都是新冠肺炎疫情期間，大家普遍戴口罩，但今年疫情解封，沒有強制要求戴口罩，依疾管署資料顯示，前9個月因流感併發重症者有73人、死亡24人，顯見戴口罩可有效預防流感。由於秋冬是流感的流行季節，除了要戴口罩，也應盡快施打疫苗。

他說，目前流行的是A型流感，除了感染性、致病率及致死率都高，天氣才剛轉涼，千萬不能輕忽。黃偉哲表示，公費認證的就是好疫苗，台南準備的流感疫苗充足。

台南市衛生局表示，符合公費資格的對象第一階段於10月2日起接種，資格為65歲以上的長者、6個月至3歲的嬰幼兒、醫事人員等；第2階段於11月1日起施打，資格為50-64歲無高風險慢性病的成人，請盡快至南市合約院所及37區衛生所接種疫苗。

除了流感疫苗外，年滿65歲符合接種條件，可以一同接種肺炎鏈球菌疫苗，完善長者保護力。另外長者肺炎鏈球菌於今年修正接種規則分3階段開打，若有疑問請洽37區衛生所查詢。