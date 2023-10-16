快訊

父親吃炸蝦老是只吃蝦尾 她長大知道真相嘆「自己太傻」

嘉義火災屋內曝光！大人不在臥室反鎖 消防員破門急往床上「撈出」2童已無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南流感73人重症、24人死亡 近7年因疫死亡最多的1年

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
每年秋冬是流感好發季節，台南已有24人死亡，市長黃偉哲籲請民眾戴口罩、打疫苗。記者鄭惠仁／攝影
每年秋冬是流感好發季節，台南已有24人死亡，市長黃偉哲籲請民眾戴口罩、打疫苗。記者鄭惠仁／攝影

每年秋冬是流感好發季節，台南市截至9月已有73人感染流感併發重症，死亡24人，為7年來因疫情死亡人數最多的1年，台南市長黃偉哲表示，疫情期間大家戴口罩，前2年每年都僅1人死亡，黃偉哲籲請民眾戴口罩，快接種疫苗。

黃偉哲表示，2020年因流感死亡4人、2021及2022年分別為1人，這幾年都是新冠肺炎疫情期間，大家普遍戴口罩，但今年疫情解封，沒有強制要求戴口罩，依疾管署資料顯示，前9個月因流感併發重症者有73人、死亡24人，顯見戴口罩可有效預防流感。由於秋冬是流感的流行季節，除了要戴口罩，也應盡快施打疫苗。

他說，目前流行的是A型流感，除了感染性、致病率及致死率都高，天氣才剛轉涼，千萬不能輕忽。黃偉哲表示，公費認證的就是好疫苗，台南準備的流感疫苗充足。

台南市衛生局表示，符合公費資格的對象第一階段於10月2日起接種，資格為65歲以上的長者、6個月至3歲的嬰幼兒、醫事人員等；第2階段於11月1日起施打，資格為50-64歲無高風險慢性病的成人，請盡快至南市合約院所及37區衛生所接種疫苗。

除了流感疫苗外，年滿65歲符合接種條件，可以一同接種肺炎鏈球菌疫苗，完善長者保護力。另外長者肺炎鏈球菌於今年修正接種規則分3階段開打，若有疑問請洽37區衛生所查詢。

流感疫苗 台南 流感 黃偉哲

延伸閱讀

台南土城聖母廟萬人糊春牛 黃偉哲糊下第一片「春牛肉」

文化傳承 台南鹿耳門聖母廟萬人開「糊」春牛

台南市民之夜AcQUA源少年開場 啦啦隊女神林襄魅力十足

郭國文端出政績 2000支持者出席山區競總大會

相關新聞

觀察它有無成颱趨勢 吳聖宇：對這一帶天氣影響大

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，越南近海的熱帶擾動99W，有發展的趨勢，可以觀察看看有沒...

南市流感73人重症、24人死亡 是近7年來因疫情死亡最多的1年

每年秋冬是流感好發季節，台南市截至9月已有73人感染流感併發重症，死亡24人，為7年來因疫情死亡人數最多 1年，台南市長...

男子尿不出來…膀胱大3倍差點要洗腎 原來是攝護腺肥大

彰化縣60歲陳姓病患因腎功能惡化到幾乎要洗腎，到員榮醫院就診，原來陳男是因攝護腺肥大，導致尿液無法順利排出，膀胱腫脹約常...

超派！讓人白眼翻到天靈蓋的十大超解約會地雷 白目踩到直接Out

想談個戀愛，真的有那麼難嗎？掌握約會地雷，很可能就是你成功與否的關鍵！當雙方面對進一步發展的臨門一腳，一定會在約會過程中觀察對方，除了追求更了解彼此的習性，也可以透過許多小細節，知道對方的優缺點

台中路邊祝賀花圈寫「壽比欄杆」 網笑：的確很長壽

台中市劉姓網友在「路上觀察學院」PO出一張花圈祝賀的照片，內容寫有，「祝，早生貴子，壽比欄杆」，他打趣，「搭鷹架好了」。...

高鐵回數票、定期票續購 即起線上DIY免排隊

台灣高鐵指出，「台灣高鐵App」功能再升級，凡使用回數票及定期票旅客，先前已透過車站窗口購得實體卡者，即起只要透過高鐵A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。