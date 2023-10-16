超派！讓人白眼翻到天靈蓋的十大超解約會地雷 白目踩到直接Out

別踩到約會地雷！

想談個戀愛，真的有那麼難嗎？掌握約會地雷，很可能就是你成功與否的關鍵！當雙方面對進一步發展的臨門一腳，一定會在約會過程中觀察對方，除了追求更了解彼此的習性，也可以透過許多小細節，知道對方的優缺點，來判斷到底適不適合成為另一半。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出約會的地雷，會讓人覺得「天啊！超扣分」，小心讓培養中的感情小苗瞬間枯萎呀！快一起來看看，約會時記得避開這些雷點，別傻傻踩到爆炸還不自覺！

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No.10 穿拖鞋、不修邊幅

儀容是大家認識一個人的第一印象，不論跟誰出門，注意服裝儀容是最基本的禮貌，尤其這是約會場合，如果隨便穿一雙拖鞋或是油頭垢面的跟對方見面，不僅會讓對方認定你就是一個邋遢的人，甚至還會覺得你一點都不重視這場約會與對象。

許多網友分享自己在意的儀容，這些重點地帶要把握，「領子鬆弛成荷葉邊，穿拖鞋，真的不管再怎麼帥都很扣分」、「指甲其實也真的很重要，不要有污垢」、「懂不懂得打理自己其實真的是一件很重要的事情，會打扮真的很加分，相反過來也是真的很扣分」。

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No.9 帶自己的朋友出席

一個彼此認識的時機，卻被當成了大雜燴！如果在約會時帶上自己的朋友或是家人前往，等於是安插了一個超級電燈泡，會讓整個場面變得超尷尬！兩人的獨處機會瞬間變成朋友聚餐，會讓人覺得是不是根本就沒有想要進一步發展。

網友分享「帶人約會很母湯」，也提到遇到認識的人同樣尷尬，「曾經跟曖昧對象出去，結果遇到他朋友，他聊了快半小時，站在我的立場真的很尷尬」、「我覺得在約會的時候還是打個招呼就走了」、「還遇過帶家人的，我真的尷尬到不行，回去也直接覺得沒機會了」。

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No.8 不聽別人說話

在整個約會過程中，如果對方只顧著講自己的事情，完全不讓別人有任何發言或是發表想法的機會，甚至還會在別人說話的時候，分心做其他事情，沒有任何要聽的意思，也讓網友們覺得真的超扣分。

不少網友指出，該類型的人相處起來大多都莫名霸道，「只顧自己、大男人主義的人，我真的完全無法接受」、「不聽別人講話感覺就超固執，跟他在一起一定超痛苦」、「真的無法接受，我會直接下船，感覺別人的意見一點都聽不進去，在一起只會一直吵架而已」。

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No.7 一直滑手機

約會，其實就是雙方聊天、更加認識彼此的好時機，但如果對方一直不斷看手機，無視眼前人，還一副心不在焉的樣子，不僅會讓對方覺得是不是不想約會，也會讓氣氛瞬間冷掉，說不定連話題都不想講下去，「出門一直滑手機真的很不尊重人」、「有夠沒禮貌」、「這就是連裝都不想裝，那就別浪費時間」。

除了不斷用手機不理人，不少網友也提到吃飯時，如果一直要拍照也相當扣分，「要吃飯前一直狂拍照也超煩，等到不只菜涼了，我的心也涼了」、「理解男生愛玩手遊，女生愛拍照，但連約會的時候都不能暫時控制一下嗎」。

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No.6 大講自己豐功偉業和吹噓

透過約會交談，雙方可以更加瞭解彼此喜愛的東西和共同點，但如果這個時候，為了凸顯自己的厲害之處，狂講曾經做過的豐功偉業，或是吹噓自己做過的事蹟，從小獎狀盤點到大捐款，會讓對方覺得你自以為是又很愛吹牛。

大多數的網友認為這是扣分大項，「這麼愛吹乾脆做PPT報告好了」、「超愛吹噓的直接淘汰，沒辦法接受跟他在一起之後，一天到晚告訴我他做過的豐功偉業，我真的沒興趣」、「超愛吹牛的人我也沒辦法欸，除非他是真的很厲害，不然就掰掰」。

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No.5 沒禮貌

在跟任何人相處的過程中，其實都能透過小細節察覺到對方是否是個有禮貌的人，而普通禮貌也會和「尊重」劃上等號，如果總是沒禮貌的跟別人講話，不懂的尊重他人，也是讓對方覺得超解的行為。

網友也分享自身經驗「曾經對一個男生很有好感，結果去餐廳吃飯的時候，對服務生超兇，我直接清醒，真的好解」、「對其他人有沒有禮貌，其實真的很重要，就是有沒有家教跟懂不懂的尊重人的問題了」、「沒禮貌的人通常都有一種高高在上的態度」。

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No.4 斤斤計較

在約會的過程中難免會遇到需要一方先墊錢的狀況，但如果平分後，對方連幾塊錢的零頭都要計較，被不少人認為是超級扣分的行為，，而且會被認為是個斤斤計較又小氣的人，也會讓對方想跟你在一起的心情瞬間降低。

網友們也紛紛表示「其實平分錢沒有錯，但就是感受很不好，看得出對方很小氣又愛計較」、「遇過男生跟我收錢就算了，連一塊都要我付」、「應該說平分可以，但如果連那幾十塊都要計較的話，其實真的不太行」、「同意AA制阿，但不要連袋子的一塊都要跟我收」。

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No.3 毛手毛腳

在還沒有確定關係之前，有許多人都喜歡以肢體接觸來確認對方的心意，但其實這樣做，萬一對方接受不了，只會讓對方覺得你相當沒有邊界感，不僅是他們感受不舒服，甚至還會為你貼上花心的標籤。

網友也表示，「適當的肢體接觸可以，但一直動手動腳真的很不舒服」、「在還沒確定關係，或是確定對方心意之前，真的不要想要有過多的肢體接觸，真的很不舒服」、「超討厭第一次見面就動手動腳的人，完全就是大扣分的行為」、「不要想吃豆腐，真的解到不行」。

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No.2 遲到

別再說「女人打扮值得男人久等」了！請各位切記，遲到是約會時千萬不能犯的地雷，幾乎和「沒有時間觀念」打上等號。尤其是初次約會如果遲到，就留下了相當糟糕的第一印象，還有不少人遲到後不但沒有道歉，更扯出一大堆藉口想得到原諒，對於對方來說就是超解的行為。

不少網友分享自身經驗，「上次大太陽等了整整半小時，整個涼掉」、「我覺得遲到就算了，但一直騙對方要到了才是真的很白目」、「真的不要給我遲到還一副沒有做錯事的樣子，曖昧對象這樣我直接封鎖」、「真的不要觀念錯誤欸，是不是還以為遲到是欲擒故縱，超級母湯」。

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No.1 裝酷、句點王

不少人在約會時，都會因為害羞、想要維持形象，不敢說話或是假裝冷漠；也有人以為冷淡裝酷就是做自己的表現，端起高冷形象或裝酷不接話。這樣反而會讓人感到不知所措、產生尷尬感，甚至對你產生不好的印象，覺得你在擺架子或不喜歡對方。

網友提到，約會遇到句點王真的很恐怖，不僅很扣分還會尷尬到不行，「一直句點真的完全不知道要講什麼」、「因為怕說錯話而不接話其實真的超解」、「真的不要再裝酷或是覺得自己很帥了，超級無敵扣分」、「裝酷其實會讓人不想再約下次，感覺像是強迫你出門一樣」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年10月11日至2023年10月10日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『約會超解行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統