不能小看醫院碳排 一罐氣喘藥等於開車300公里

節能減碳、永續發展是現代社會重要議題，台灣用電以工業與服務業為主，在服務業排名醫院位居第一，碳排量非常可觀，連一小罐氣喘用藥或麻醉藥都可能等於開車300公里。

台灣永續能源研究基金會今年起與醫院合作，今天上午與馬偕醫院簽署「醫院永續發展倡議書」實踐ESG。馬偕醫院總院長張文瀚表示，ESG的E代表環境、S是社會、G為公司治理，醫療機構守護民眾健康，面對碳排放量、社會支持與承諾及永續發展，對醫院經營而言，3者缺一不可。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，人類正在面臨大改變時代，今年7月是史上最熱的夏天，「但可能和明年7月相比，今年還算涼爽」，工業革命後釋放過多溫室氣體，造成地球溫度不斷上升，在國家的節能減碳政策之中，若沒有醫院加入是做不起來的。

簡又新說，全世界醫療體系的溫室氣體排放量占總體排放的4.6%，高於全球數萬架飛機航行一年產生的3%；台灣主要用電分為工業與服務業2大類，在服務業之中1/6來自醫院，台鐵、高鐵等公共運輸用電量都沒有醫院多，醫院用電以空調57%最多，照明及電梯為3%至4%。

台灣約4.4%的碳排放是來自健康照護部門，嘉義大林慈濟醫院副院長林名男接受媒體採訪時表示，一般辦公室下班就會關燈、關空調，但醫院24小時照顧患者，需要全天使用空調，甚至開刀房溫度只能維持攝氏20度，造成醫院碳排放量較高；另外，醫療行為也可能產生溫室氣體。

林名男以麻醉氣體為例，醫療行為使用一小時麻醉，等於一輛車開300公里排放的溫室氣體，氫氟碳化物成分的氣喘用藥，使用一罐同樣就是車子跑300公里所產生的溫室氣體，會使氣候問題惡化，影響人類健康，產生更大醫療需求，排放更多溫室氣體，形成惡性循環。

林名男表示，雖然醫院因感染管控會產生非常多廢棄物，但透過更好的分類方式，將可回收資源再利用，加強醫療人員日常訓練，醫院採用綠色建築降溫節能，節水、節電，在照顧病人之餘，也能照顧地球的健康，讓全球醫療機構從環境污染者，提升為環境保護者。