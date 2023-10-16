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高鐵回數票、定期票續購 即起線上DIY免排隊

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
定期票提供旅客在30天內，可不限次數搭乘所購買區間之自由座車廂，折扣則為自由座全額票價49折，以每天搭乘2次計算。記者周彥妤／攝影
定期票提供旅客在30天內，可不限次數搭乘所購買區間之自由座車廂，折扣則為自由座全額票價49折，以每天搭乘2次計算。記者周彥妤／攝影

台灣高鐵指出，「台灣高鐵App」功能再升級，凡使用回數票及定期票旅客，先前已透過車站窗口購得實體卡者，即起只要透過高鐵App，可在線上自行續購回數票及定期票，免去到窗口排隊等候時間，讓續購更省時方便。

台灣高鐵指出，旅客欲使用「台灣高鐵App」線上續購回數票及定期票功能時，請將App先更新至3.2.00以上版本，再點選「定期/回數」功能，輸入票卡號及持卡人身分證號後，系統即會自動載入票卡資訊，並判定是否符合續購條件；接著只要使用「續購車票」功能，並依App顯示訊息逐步操作，確認購買方案、搭乘區間及總票價，並以信用卡付款後，就可輕鬆完成回數票/定期票線上續購。

台灣高鐵提醒，回數票及定期票均採「記名制」，限持卡者本人使用，首次購買時，請透過高鐵各車站售票窗口，並取得實體卡後，下次即可線上續購；而已經取得回數票/定期票實體卡的旅客，在完成線上續購後，請攜帶實體卡先到設置在驗票閘門附近的搭乘資訊查詢機靠卡，將App購買的車票產品下載儲存到實體卡內，等卡片上原有的車票產品用完或到期之後，下次通過閘門時即會自動啟用續購產品，方便旅客快速乘車。

台灣高鐵指出，回數票依照旅客搭乘需求的不同頻率，提供二種優惠方式，分別為優惠效期30天內搭乘10次，票價為自由座82折，以及優惠效期60天內搭乘8次，票價為自由座的92折；定期票則提供旅客在30天內，可不限次數搭乘所購買區間之自由座車廂，折扣則為自由座全額票價49折，以每天搭乘2次計算。

高鐵 自由座

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