馬偕醫院簽永續發展倡議書 醫院經營三大面向缺一不可

節能減碳、永續經營為企業發展目標，此趨勢也已開始進入醫院經營。設院時間長達143年的馬偕醫院重視永續發展，今與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」，以實際行動支持及響應實踐ESG。馬偕醫院院長張文瀚說，醫療機構是守護民眾健康並帶來美好的生活，因此，面對碳排放量、社會支持與承諾及永續發展，為醫院經營三者缺一不可。

「馬偕醫院是百年老店，信念是照顧弱勢、提升優質醫療、實現照護承諾並落實社會責任。」張文瀚說，永續發展內涵包括ESG三大方面，E代表環境（Environmental）、S是社會（Social）、G為公司治理（Governance）。馬偕醫院長期關懷偏鄉等弱勢族群及國際醫療，「哪裡有需要，就往哪裡去」，簽署倡議書後，將會更加強內化核心價值，共同朝向ESG的目標推進。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新說，淨零排放和綠色經濟是全球趨勢，台灣在此不落人後，甚至應該走在世界的前端。

簡又新推崇，馬偕醫院2023年獲得「TSAA台灣永續行動獎」非企業組SDG3：銀級。2014年完成首份台灣醫療團體企業永續報告書(CSR)， 榮獲「台灣Top50企業永績報告獎」非营利組織：金獎。聖文森緊急應變 計畫榮獲「第二屆 TSAA台灣永續行動獎―健康與福祉類銀獎」屢屢獲得各類獎項，可見其積極落實各項環境行動與醫療管理，善盡醫院社會責任。

簡又新說，2015年至今，嚴重氣候危機席捲全球，2023年，G7領導人全力支持淨零轉型，該基金會過往與企業、大學簽署合作協定，共同攜手進行永續發展，目前已與53所大學、43家醫院合作。

張文瀚說，有鑑於ESG是全球關注的持續性議題，帶領馬偕兒童醫院院長許錦城、淡水馬偕醫院院長洪大川、台東馬偕醫院院長王功亮、新竹馬偕醫院院長翁順隆、新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁等人，共同誓言每年10月16日為「馬偕ESG日」，串連全台各分院進行各項宣導活動，展現馬偕醫療體系展現的各項成果。

近年來，馬偕醫院於多科別執行ESG，包括門診及各單位無紙化與資訊化發展、細胞與再生醫學中心、檢驗科、生理檢查科提倡淨零排放及生醫發展中心麻醉部、醫學研究部、急診醫學部、营養课等單位減碳推動措施、善盡社會責任及眼鏡配整與保健中心將舊眼鏡資源再利用與捐贈友好國家等。