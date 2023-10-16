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立委看衰台灣觀光欲振乏力 觀光署長：不要妄自菲薄

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
觀光署長周永暉（左二）表示，日本扣掉中國大陸，已恢復到疫情前100%，日本有匯率因素，台灣也不要妄自菲薄。記者周彥妤／攝影
觀光署長周永暉（左二）表示，日本扣掉中國大陸，已恢復到疫情前100%，日本有匯率因素，台灣也不要妄自菲薄。記者周彥妤／攝影

民進黨立委李昆澤質疑，疫後國人報復旅遊瘋出國，來台灣的旅客卻遠低國際趨勢，台灣國境旅遊欲振乏力，反觀日本已恢復到八成六。觀光署長周永暉表示，「台灣也不要妄自菲薄」，李昆澤則回以，「我就是妄自菲薄」，即使交通部訂定的600萬觀光客來台目標，也只有恢復疫前的49%。

李昆澤在立法院交通委員會質詢指出，根據聯合國國際旅遊組織報告指出，去年國際旅遊已恢復63%，今年評至少恢復到八成，有些國家若狀況好更有望恢復到九成。

他說，對比國際趨勢，再反過頭看台灣狀況，來台旅客卻是遠低於國際趨勢，今年出入境人次，對比2019年出入境人次，來台旅客1至8月382萬餘人次，僅疫情前、2019年同期48%；出國旅客卻更多，1至8月734萬餘人次，約2019年同期62.8%。凸顯出國旅客多於來台旅客。

放眼日本，根據日本觀光局統計，今年日本入境旅遊人次對比2019年，1至8月平均也恢復至70%，8月單月份已恢復86%。

李昆澤說，看國際分析、日本經驗，再看台灣的國境旅遊，竟如此欲振乏力。即使今年交通部訂定的600萬觀光客來台目標，就算達標，也只有恢復疫前的49%，反觀日本已經恢復到八成六，只是低標而已。

交通部長王國材說，日本不喜歡出國，日本有特別狀況。周永暉接著表示，日本扣掉中國大陸，已恢復到疫情前100%，日本有匯率因素，台灣也不要妄自菲薄。

李昆澤說，「我就是妄自菲薄」，日本已經到8月恢復86%，我們就算完成600萬旅客入境的目標，這樣還不要妄自菲薄，要提出具體解決策略。周永暉說，目前國外據點還不夠，重點會放在外站引客等。

另外，李昆澤也說，國內旅遊也狀況連連，中秋、雙十連假旅宿住房率僅五、六成，中秋連假全國平均49.28%、雙十連假全國平均56.93%。

李昆澤向周永暉喊話，經歷豐富，「你不是新生，你是老手」，要求提出具體解決辦法。李昆澤也指出，國內旅遊有七大難點，包括交通轉乘不便，沒包車寸步難行；二、國際旅客乘車及購票資訊取得困難，標誌指引缺失或雜亂資訊近用差；三、景點缺乏特色，景點複製情況嚴重。四、沒有規畫特色打卡拍照景點，不理傳播；五、荒廢疫情盤整期；落後國際三年；六、周邊商品及觀光價值開發缺乏，無法建立景點品牌；七、對比各國價格提高，但發展特色缺乏CP值大減。

日本 李昆澤

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