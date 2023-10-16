快訊

拜登：以色列必須對付哈瑪斯但非巴勒斯坦人 美避免戰事擴大

財運爆炸！本周「血型+生肖」最旺前5名組合公開

竹北新天坑原因找到了！「排水溝底破裂」 建商沒通報仍持續施工

陰莖是否骨折 啪、軟、黑3要件辨別 快做這事保全

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
醫師提醒，陰莖骨折時，可先冰敷後再快就醫。示意畫面。圖中人物非文中案例。圖／本報系資料畫面
醫師提醒，陰莖骨折時，可先冰敷後再快就醫。示意畫面。圖中人物非文中案例。圖／本報系資料畫面

陰莖骨折是指男性在勃起時，海綿體外的白膜組織撕傷，醫師指出，其實陰莖沒有骨頭，發生時也不太會痛，但若做愛時，有聽到「啪」一聲，陰莖迅速軟掉，再變成黑紫色的「三要件」，幾乎八、九不離十，就是陰莖骨折了，而最易發生此事故體位，為「女上男下」與「火車便當」等女方需使力的姿勢。

泌尿專科醫師蘇信豪表示，陰莖骨折就是陰莖白膜撕裂傷，白膜是層很堅韌的結締組織，包在海綿體外，它的功能是在海綿體充血勃起時，讓陰莖變得硬挺，得以完成性行為。

蘇信豪指出，陰莖要發生骨折前，會先聽到「啪」一聲，陰莖突然軟掉，接著會皮下血腫，因此陰莖會漸漸變成紫黑色，甚至有些患者因尿道也會損傷，會有血尿情況，建議立即冰敷，再來醫院就診。

陰莖骨折最好發於男性無法掌控的「體位」，例如「女上男下」、「火車便當」姿勢，女生動得比較厲害，或不適當角度撞擊，都可能讓陰莖折到，造成白膜撕裂傷。

蘇信豪說，有些人可能認為要勃起硬度愈佳，愈易在使力不當情況下發生陰莖骨折，其實不然，無法勃起者，當然也無法直挺，足以釀成陰莖骨折意外，但若堅硬為小黃瓜，大多以「喬」個姿勢方式，也能「挺」過斷根危機，反而是陰莖不硬不軟，如帶皮香蕉般硬度，「撐得起又挺不過」，最易發生陰莖骨折意外。

美國馬里蘭醫學中心團隊曾於《性愛醫學期刊》發表研究，指在電梯、廁所與車上等地點做愛，男性較易發生陰莖骨折意外。對此，義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰表示，廁所、汽車等空間狹窄，加上緊張，性愛過程若角度失當，確實較易發生陰莖骨折。

蘇信豪以模型說明陰莖骨折較易發生在中段的位置。記者吳慧芬／攝影
蘇信豪以模型說明陰莖骨折較易發生在中段的位置。記者吳慧芬／攝影
醫師提醒，陰莖骨折時，可先冰敷後再快就醫。示意畫面。圖中人物非文中案例。圖／本報系資料畫面
醫師提醒，陰莖骨折時，可先冰敷後再快就醫。示意畫面。圖中人物非文中案例。圖／本報系資料畫面

陰莖 骨折

延伸閱讀

獨／大叔被老婆騎到斷根 醫因這考量三天後才開刀救命根

男大生車禍造成手肘脫臼韌帶斷等三聯症 醫：若不修補好形同殘廢

影／A柱擋住駕駛視線…婦人過馬路遭汽車左轉撞上 骨折緊急送醫

三高都會導致陽痿？治高膽固醇吃降血脂藥可否改善勃起功能？能不能和壯陽藥一起吃？

相關新聞

大陸團客何時來台 王國材：今年應該都不會進來要看明年

兩岸觀光恢復尚未明朗，談到大陸團客何時能來台，交通部長王國材今天說，今年應該都不會進來，「看明年」；對於如何重振國內觀光...

兩波東北季風亂天氣 周三至周五回溫像夏天 周末北台灣轉濕涼

未來一周天氣受到兩波東北季風影響，中央氣象署預報員官欣平說，主要對於北台灣氣溫略降比較有感覺，至於中南部感受上是日夜溫差...

日夜溫差大 周五下一波東北季風南下、水氣增多又降溫

今明兩天東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，迎風面東半部地區天氣多雲偶有零星飄雨機會，中部多雲到晴、陽光露臉的...

獨／大叔被老婆騎到斷根 醫因這考量三天後才開刀救命根

高雄一名大叔與老婆翻雲覆雲之際，聽到「啪」一聲，他的陰莖迅速軟掉，兩人「性」緻全消、倒頭就睡，隔天醒來，大叔竟發現陰莖變...

太魯閣、普悠瑪號助高鐵疏運 王國材：沒有買錯車問題

疫後民眾搭乘大眾運輸習慣改變，台鐵去年起陸續把普悠瑪號、太魯閣號列車，換成容量更大的EMU3000型新自強號；昨也宣布重...

北美館男廁的小便斗保障隱私 網盛讚：人生看過最棒

劉姓網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張台北市立美術館的男廁照片，畫面中小便斗是獨立廁間，他稱讚「這是我人生看過最棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。